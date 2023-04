Islanders zvládli posledný krok. Pittsburgh nepostúpil do play-off po šestnástich rokoch

NEW YORK. New York Islanders v noci zdolali Montreal 4:2 a stali sa posledným tímom, ktorý si zaistil postup do play-off.

Prvou hviezdou stretnutia sa stal dvojgólový Brock Nelson. Tím podržal aj brankár Iľja Sorokin, ktorý zastavil 17 z 19 striel.

Postup "ostrovanov" znamená vypadnutie Pittsburghu, ktorý nezvládol kľúčový zápas proti Chicagu. "Tučniakom" sa tak skončí 16-ročná séria postupov do vyraďovacích bojov. Naposledy sa do play-off nedostali v roku 2006.

Deviaty Pittsburgh stráca na ôsmu Floridu dva body. Oba tímy odohrajú ešte jeden zápas. Aj keď Pens ich ešte budú mať šancu bodovo vyrovnať, postúpiť nemôžu. Pri rovnosti bodov rozhoduje počet víťazstiev v riadnom hracom čase. Florida takto vyhrala 36 zápasov, zatiaľ čo Pittsburgh len 31.