Dva góly padli po odraze puku od tváre. Islanders sa vyhli vypadnutiu

NEW YORK. New York Islanders mali v noci nôž na krku a vypadnúť z play-off mohli ako prvý tím, udržali sa však v hre. V noci porazili Carolinu Hurricanes 3:2 a znížili stav série na 2:3.

"Myslím, že ste toho tento rok videli od tejto skupiny dosť. Je to odolná skupina hráčov," chválil výkon New Yorku kapitán Anders Lee.

Druhý nočný zápas značne ovplyvnil faul z tretej minúty. Útočník Minnesoty Marcus Foligno trafil kolenom Čecha Radka Faksu. Ten bol otrasený, ale do stretnutia sa neskôr vrátil. Foligno dostal trest na päť minút a rozhodcovia ho vylúčili do konca zápasu.

V druhej tretine zvýšil na 3:0 pre domácich Mason Marchment a gólom do prázdnej brány uzavrel stav zápasu Ty Dellandrea. Dallas získal v sérii vedenie 3:2.

Na tri zo štyroch gólov svojho tímu prihrával útočník Roope Hintz. Trojbodový bol v druhom zápase po sebe a dostal sa na čelo produktivity celého play-off. V piatich zápasoch má jedenásť bodov.

Zásluhu na víťazstve mal aj brankár Jake Oettinger, ktorý zastavil všetkých 27 striel Wild.

Obranca Miro Heiskanen si v zápase pripísal asistenciu a počas svojej kariéry v play-off má na konte už 30 asistencií. Potreboval na to len 52 zápasov a stal sa len štvrtým obrancom histórie NHL do 23 rokov, ktorý to dokázal.