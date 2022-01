Kto bude hrať za Česko či Kanadu? Všetky hokejové nominácie na ZOH 2022 (prehľad)

Do štvrťfinále priamo postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhého miesta. Zvyšných osem celkov zabojuje o štvrťfinále v play off.

Nominácia Lotyšska na ZOH 2022 v Pekingu

Brankári: Ivars Punnenovs (Tigres/Švaj.), Janis Kalninš (Växjö/Švéd.), Kristers Gudlevskis (Brynäs/Švéd.)

Obrancovia: Oskars Cibulskis, Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Karlis Čukste, Patriks Ozols (všetci Dinamo Riga/KHL), Janis Jaks (HK Soči/KHL), Uvis Balinskis (Litvínov/ČR), Arturs Kulda (Krefeld/Nem.)

Útočníci: Lauris Darzinš, Nikolajs Jelisejevs, Martinš Karsums (všetci Dinamo Riga/KHL), Miks Indrašis, Rihards Bukarts (obaja Admiral Vladivostok, KHL), Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Kaspars Daugavinš (Bern/Švaj.), Ronalds Ķeninš (Lausanne/Švaj.), Dennis Smirnovs (Servette Ženeva/Švaj.), Oskars Batna (Jukurit/Fín.), Martinš Dzierkals (Plzeň/ČR), Roberts Bukarts (Vítkovice/ČR), Renars Krastenbergs (Villach/IHL), Andris Džerinš (Linz Black Wings/IHL)

Nominácia Kanady na ZOH 2022 v Pekingu

Brankári: Devon Levi (Northeastern Univ./NCAA), Edward Pasquale (Jaroslavľ/KHL), Matt Tomkins (Frölunda/Švéd.)

Obrancovia: Brandon Gormley (Jaroslavľ/KHL), Alex Grant (Jokerit/KHL), Mat Robinson (Petrohrad/KHL), Mark Barberio, Jason Demers (obaja AK Bars Kazaň/KHL), Owen Power (Univ. of Michigan/NCAA) Maxim Noreau (Rapperswil-Jona/Švajč.), Tyler Wotherspoon (Utica Comets/AHL)

Útočníci: Daniel Carr (Lugano/Švajč.), Corban Knight (Avangard Omsk/KHL), Ben Street (EHC Mníchov/Nem.), Jack McBain (Boston College/NCAA), Eric Staal (Iowa Wild/AHL), Adam Tambellini (Rögle BK/Švéd.), Erik O'Dell (Dynamo Moskva/KHL), Daniel Winnik (Servette Ženeva/Švajč.), Adam Cracknell (Bakersfield Condors/AHL), Mason McTavish (San Diego/AHL), Landon Ferraro (Kölner Haie/Nem.), David Desharnais (Fribourg-Gottéron/Švajč.), Jordan Weal (AK Bars Kazaň/KHL), Josh Ho-Sang (Toronto Marlies/AHL)

Nominácia USA na ZOH 2022 v Pekingu

Brankári: Drew Commesso (Boston University/NCAA), Strauss Mann (Skelleftea AIK/Švéd.), Pat Nagle (Reading Royals/ECHL)

Obrancovia: Brian Cooper (IK Oskarshamn/Švéd.), Brock Faber (University of Minnesota/NCAA), Drew Helleson (Boston College/NCAA), Steven Kampfer (AK Bars Kazaň/KHL), Aaron Ness (Providence Bruins/AHL), Nicklaus Perbix (St. Cloud State University/NCAA), Jake Sanderson (University of North Dakota/NCAA), David Warsofsky (ERC Ingolstad/Nem.)

Útočníci: Nicholas Abruzzese (Harvard University/NCAA), Kenny Agostino (Torpedo Nižnij Novgorod/KHL), Matty Beniers (Univesity of Michigan/NCAA), Brendan Brisson (University of Michigan/NCAA), Noah Cates (University of Minnesota-Duluth/NCAA), Sean Farell (Harvard Univeristy/NCAA), Sam Hentges (St. Cloud State University/NCAA), Matthew Knies (Univesity of Minnesota/NCAA), Marc McLaughlin (Boston College/NCAA), Ben Meyers (Univesity of Minnesota/NCAA), Andy Miele (Torpedo Nižnij Novgorod/KHL), Brian O'Neill (Jokerit Helsinki/KHL), Nick Shore (Sibir Novosibirsk/KHL), Nathan Smith (Minnesota State University/NCAA)