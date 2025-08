Vydarila sa mu sezóna v KHL. Po dvoch rokoch sa vracia do NHL

VANCOUVER. Ruský hokejový útočník Vitalij Kravcov sa po dvoch rokoch vrátil do Vancouveru Canucks. Klub zámorskej NHL s ním podpísal ročný dvojcestný kontrakt.

Dvadsaťpäťročného krídelníka si vybrali New York Rangers z deviateho miesta draftu v roku 2018.

V prvom tíme debutoval v sezóne 2020/21, no naplno sa nepresadil ani v nasledujúcej, v ktorej ho „jazdci“ vymenili do Canucks, a tak sa vráti do svojho materského klubu Traktoru Čeľabinsk.

V KHL sa mu vydaril najmä uplynulý ročník, v 66 zápasoch základnej časti strelil 27 gólov, pridal 31 asistencií a mal až 31 bodov v hodnotení +/-.