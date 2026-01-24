VIDEO: Kuriózny moment. Najproduktívnejší hráč Vancouveru musel zaskočiť za brankára

Útočník Elias Pettersson pripravujúci sa na brankársky zákrok.
Útočník Elias Pettersson pripravujúci sa na brankársky zákrok. (Autor: X / vretenicka)
24. jan 2026 o 13:44
Nový kandidát na brankára sezóny? Žartuje sa v zámorí.

V nočnom zápase medzi Vancouverom a New Jersey sa domáci za nepriaznivého stavu 3:5 rozhodli stiahnuť brankára viac ako dve minúty pred koncom tretej tretiny.

Súper sa však dostal do šance a puk letiaci do siete musel v bránkovisku zneškodniť útočník Elias Pettersson, čo úspešne zvládol.

VIDEO: Brankársky zákrok útočníka Canucks Eliasa Petterssona

Pred strelou sa snažil napodobniť brankársky postoj, keď hokejku držal jednou rukou a druhú rukavicu mal pripravenú na prípadný zákrok.

Puk napokon zastavil pomocou nôh a rýchlo ho korčuľou posunul preč z bránkoviska.

Pettersson kvôli zraneniam naskočil z doterajších 51 zápasov ,,kosatiek“ len do 43, pričom s 30 bodmi je najproduktívnejším hráčom tímu.

Hráči Vancouveru počas hry bez brankára neinkasovali, dokonca po góle Brocka Boesera znížili na rozdiel jedného gólu. Vyrovnať však už nestihli.

Bola to pre nich 34 prehra v sezóne a momentálne sú beznádejne posledných tímom NHL.

Do zápasu zasiahol aj Slovák Šimon Nemec. Odohral 13 minút a 10 sekúnd, bol najmenej vyťaženým obrancom New Jersey.

Do štatistík si pripísal bod za asistenciu, jeden blok a dve strely.

NHL

dnes 13:44
