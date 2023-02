Napľul na protihráča. Obranca Rangers dostal trest do konca zápasu

NEW YORK. Obranca New Yorku Rangers K´Andre Miller sa postaral o nešportový incident v zápase medzi New Yorkom Rangers a Los Angeles Kings. Rozhodcovia si ho nevšimli hneď, odhalili ho až kamery.

Dvadsaťtriročný Američan počas strkanice opľul protihráča Drewa Doughtyho. Arbitri ho po tomto zistení vylúčili do konca zápasu.

VIDEO: K´Andre Miller opľul Drewa Doughtyho