V Lotyšsku je za hrdinu, teraz sa sťahuje v rámci NHL. Brankár smeruje ku Crosbymu

VANCOUVER. Lotyšský hokejový brankár Arturs Šilovs sa v rámci NHL sťahuje z Vancouveru do Pittsburghu.

Vo finále triumfoval nad Charlotte Checkers so slovenským útočníkom Oliverom Okuliarom 4:2 na zápasy. Lotyšský brankár získal trofej Jacka A. Butterfielda pre najužitočnejšieho hráča play off (MVP).

Blysol sa hlavne v play off, keď nastúpil v 24 dueloch s 93,1 percentnou úspešnosťou zásahov a 2,01 gólmi na zápas. Päťkrát zaznamenal čisté konto. Abbotsford vďaka nemu získal Calderov pohár pre víťaza „vyraďovačky“.

Mal výrazný podiel na historickom úspechu spoluusporiadateľskej krajiny, ktorá získala bronzové medaily. Pre Lotyšsko to bol prvý cenný kov na svetovom šampionáte.

Šilovsa vtedy vyhlásili aj za najlepšieho brankára a dostal sa i do All Star tímu MS. Vstupuje do poslednej sezóny dvojročnej zmluvy s priemerným ročným platom 850.000 dolárov.

Dvadsaťdvaročného Stillmana draftovalo New Jersey v roku 2021 z 29. priečky (1. kolo). Devils ho však v marci tohto roka vymenili práve do Pittsburghu.

V uplynulej sezóne odohral za tímy Utica Comets a Wilkes-Barre/Scranton Penguins v AHL 65 zápasov v základnej časti s bilanciou 4+8. Zatiaľ nedostal šancu ani v jednom stretnutí NHL.