Ruskí hokejisti v NHL by nemali mať problém s vízami

NEW YORK. Vedenie NHL neočakáva, že by mal niektorý z ruských hráčov problém s vízami počas nasledujúcej sezóny. Pre ESPN to povedal zástupca komisára súťaže Bill Daly.

"Očakávame, že všetci budú v poriadku a v Severnej Amerike," povedal Daly počas hráčskeho mediálneho tripu v Paríži.

"Celá situácia je náročná, ale mimo nášho dosahu. Takže podobne ako pri pandémii, pozeráme na vládne nariadenia a dodržiavame pravidlá."

Agenti ruských hráčov vravia, že proces s vízami je tento rok komplikovanejší a pomalší.