Stanley Cup peniazmi nevyvážiš. Tatar sa pre Colorado rozhodol srdcom

Putuje z jedného nadpriemerného mužstva do druhého. Rozlúčil sa s New Jersey, kde rastú ašpiranti na Stanley Cup, a smeruje tam, kde majú s jeho ziskom nedávne skúsenosti.

Mal viacero ponúk

Na Tatara v New Jersey doteraz spomínajú. Keď Avs oficiálne ohlásili jeho príchod, Devils mu venovali príspevok na sociálnych sieťach, hoci už oficiálne nebol ich hráčom.

Tatar im milé slová opätoval: „Chcel by som sa poďakovať organizácii New Jersey Devils za úžasné dva roky. Veľké ďakujem patrí fanúšikom Devils za podporu. Posledná sezóna bola veľmi špeciálna. Som hrdý, že som mohol byť jej súčasťou. Prajem vám do budúcnosti len to najlepšie.“

Colorado bude jeho piatym pôsobiskom. Predtým hrával za Detroit Red Wings, Vegas Golden Knights, Montreal Canadiens a New Jersey.

„Som rád, že budem pôsobiť v Colorade a už sa teším na novú sezónu. Mal som viacero ponúk, nebudem teraz už o nich hovoriť, ale dôkladne som si to zvážil a rozhodol som sa podľa srdca,“ povedal pre Nový Čas.