Boli na ceste do Švajčiarska. Dozvedeli sa, že im prípravný turnaj zrušili

V tom čase sme boli asi dve hodiny od dejiska podujatia. Bol to samozrejme šok. Počuli sme síce o zrušení Spengler Cupu, no verili sme, že turnaj štyroch krajín prebehne," povedal tréner Roman Sýkora pre portál hockeyslovakia.sk.

ZUCHWIL. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa až počas cesty na prípravný turnaj do Švajčiarska dozvedela o zrušení podujatia.

"Verím, že majstrovstvá sveta osemnástok prebehnú. Do apríla je ešte dosť času a ak by zrušili už tretí šampionát U18, tak by to bolo veľmi zlé.

Našou túžbou je vrátiť Slovensko v tejto kategórii do A-kategórie a chceme to zvládnuť už v roku 2022," dodal Sýkora.

