Mišiak: Myslel som si, že napísali nesprávnemu človeku. Zmluva s Chicagom? Splnený sen

Keď mu v telefóne pristála správa od manažéra Rockfordu, najprv sa zarazil. Opýtal sa, či si nepomýlil adresáta. Tušil však, že prišlo splnenie ďalšieho sna. Tak sa MARTIN MIŠIAK dozvedel o svojej nováčikovskej zmluve s Chicagom Blackhawks. Dostal ju za kvalitné výkony v OHL. V rozhovore okomentoval aj posledné MS do 20 rokov, skúsenosti nazbierané za mesiac na farme Chicaga či mišmaš s číslami, ktoré nosí na drese.

Gratulujeme k podpisu kontraktu s Chicagom Blackhawks. Aký je za tým príbeh?

S agentom sme sa o tom po sezóne rozprávali, takže som tušil, že sa to môže blížiť, hoci človek nikdy nevie. Som veľmi rád, že sa to práve teraz podarilo a že som mohol podpísať zmluvu s takým klubom ako je Chicago. Dozvedel som sa o tom v piatok tak, že mi napísal manažér Rockfordu z AHL, že mi gratuluje a je za mňa veľmi rád. Tušil som, k čomu píše, ale pre istotu som mu odpísal, či to poslal správnemu človeku. Preposlal som to agentovi, ktorý mi hneď volal. Chcel mi to povedať ako prekvapenie až pri večeri. Pogratuloval mi k tomu, že budem podpisovať.

Mohli ste sa s touto novinkou s niekým podeliť? Dohodli sme sa, že najbližšiemu kruhu dáme vedieť, ale povedal som všetkým, že to ešte nie je oficiálne a nech si to nechajú pre seba. Nebolo by ideálne, keby to vyšlo von ešte predtým, ako to vydal klub. Držali sme to chvíľu v tajnosti. Predpokladám, že vás Blackhawks pred týmto rozhodnutím podrobne sledovali počas sezóny. Mávali ste od nich pravidelnú spätnú väzbu? Volávali sme si týždenne s ľuďmi, ktorí majú na starosti hráčsky vývoj či s kondičnými a mentálnymi trénermi. Som s nimi v kontakte pomerne často a každým dňom sa mi snažia pomôcť, aby som sa zlepšoval. Aj im patrí veľká vďaka.

Znamená to, že od ďalšej sezóny už budete hrať medzi profesionálmi? To je ťažko povedať. Nechceme predbiehať, bolo by to skvelé, ale rozhodnutie musí urobiť Chicago. Počkáme si na kemp a uvidíme, ako rozhodnú. Jeden variant je AHL, ďalší, že by ma ešte na rok presunuli do juniorky. Môj cieľ je pripraviť sa čo najlepšie na hlavný kemp, tam ukázať čo viem a počkám si na rozhodnutie.