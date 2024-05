Nečas: Rozmýšľali sme, že rozbijeme okno. Oslavy v Čechách nemajú konca (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Oslavy začali hneď po úspešnom finále na ľade O2 Arény a v pondelok od 17.00 h pokračovali na námestí.

Fanúšikovia privítali český tím viacerými pokrikmi: "Češi, Češi, Češi", "Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop", či "Mistři, mistři, mistři."

Hráči s trofejou vyšli na strechu autobusu a užívali si atmosféru. "Rozmýšľali sme, že rozbijeme okno, ale potom sme si povedali, že to nie je dobrý nápad. Nakoniec sme našli iný východ," povedal útočník Martin Nečas podľa českých médií.

Slovenskí hokejoví reprezentanti by sa na MS 2025 (9.-25. mája) mali v základnej skupine stretnúť s tímami Kanady i Švajčiarska. Predbežne aj s USA, ak nebudú hrať v Štokholme, v takom prípade by to namiesto Američanov boli Švédi.

Rozhodlo o tom konečné poradie tímov na MS 2024 v Česku a ich postavenie v rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie

Viac k téme:

Calzona prvýkrát nominoval na EURO

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na hlavnú fázu prípravy na tohtoročné ME 32 hráčov.

Figurujú medzi nimi aj obrancovia Milan Škriniar, Dávid Hancko či stredopoliar Stanislav Lobotka a v zozname je aj Juraj Kucka, ktorý mal zdravotné problémy.