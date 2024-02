Legendárny Rus krepčil a Šupler zničil topánku. Slovenská rozprávka mala trpký koniec

Ktovie, ako by vyzeral obraz, ktorý by vyjadroval jeho emócie z neskorého večera, 23. februára 1994.

„Keď popoludní začnem, prvú fázu namaľujem za večer. Potom ráno vstanem, niekedy aj o tretej, štvrtej, premaľujem to a pokračujem,“ vysvetľuje zanietene 73-ročný Popradčan.

Mladá krajina vtedy veľmi intenzívne prežívala premiérovú účasť pod piatimi kruhmi v nórskom Lillehammeri, najmä výkony a výsledky hokejovej reprezentácie. Tie pripomínali rozprávku. Až do napínavého štvrťfinálového zápasu medzi Slovensko a Ruskom, ktorý dospel za stavu 2:2 do predĺženia.

Do jeho konca zostávali už len desiatky sekúnd, keď Nikolišin potiahol puk do útočného pásma, poslal ho pred bránku rovno na hokejku Vinogradova, ktorý prekonal bezmocného brankára Hartmanna. Bol to trpký koniec medailového sna.

Postup v meste ocele

Olympijský príbeh slovenského hokeja sa začal písať takmer súčasne so vznikom samostatného Slovenska, po rozpade spoločného štátu s Čechmi.