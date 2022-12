Top talenty, neistá jednotka. Takto by mohol vyzerať tím Slovenska na MS 20

Ich súčasťou bude prirodzene aj reprezentácia Slovenska, ktorá sa predstaví po prvý raz 27. decembra. Ako by mohli vyzerať jej jednotlivé formácie? A prečo by mali byť zložené práve takto?

HALIFAX, MONCTON. Majstrovstvá sveta do 20 rokov v hokeji sa začínajú 26. decembra.

Mužstvo sa s jeho absenciou bude musieť vysporiadať a ukázať, že aj bez neho môžu konkurovať najlepším. Slovensko bude mať kvalitný výber naplnený hráčmi, ktorí majú vysoké hokejové IQ, hrajú bojovne a spĺňajú parametre technickej kvality na to, aby spravili pekný výsledok.

Žiaľ, pre zranenie bude chýbať i útočník Jakub Demek, ktorý by bol jedným z hlavných strojcov útočnej hry národného mužstva.

Medailu reálne očakávať asi nejde. Ale zabojovať o semifinále by sme v teoretickej rovine mohli a budeme sa spoliehať na hráčov, ktorí buď prešli draftom do NHL, alebo ich to ešte len čaká.

Zostava nemá vopred viditeľné veľké diery, no je pravda, že ide o pomerne mladý výber, pri ktorom sa veľká časť hráčov môže ukázať aj na budúcoročných majstrovstvách sveta juniorov v Göteborgu.