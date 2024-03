V Žiline na rekord zabudli. Prišiel som pomôcť a hrať tu extraligu, vraví Varga

Namiesto osláv z postupu zavládlo pod Dubňom sklamanie, no tentokrát si Žilinčania podobný scenár nechcú pripustiť. Cieľom je návrat do extraligy.

S Martinom Jakúbekom ste bojovali o pozíciu najlepšieho strelca. Boli medzi vami nejaké podpichovačky alebo ste o tom nehovorili?

Príliš sme to neriešili, no paradoxné je, že ma predbehol o gól, na ktorý som mu prihral (smiech). Ale, samozrejme, to mi nevadí. Myslím si, že v tejto lige to nie je príliš podstatné, predsa len to nie je NHL.

Blíži sa play-off. Vlaňajšia sezóna sa skončila pre vás veľkým sklamaním. Je na tím vyvíjaný väčší tlak po takej dominantnej jazde?

Všetci, ktorí sme boli v tíme aj v minulej sezóne, sme sa z toho neúspechu poučili. A či vnímame tlak? Snažíme sa na to nemyslieť a hovoríme si jedno: