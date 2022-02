Mladí a neskúsení? Kdeže. Slovákov vo štvrťfinále čaká suverénny tím

Štvrťfinále opäť bude proti topfavoritovi, hoci sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať. Slováci nastúpia proti USA o 5.10 hod.

Vtedy nervy slovenských fanúšikov dostali zabrať až do záverečnej sirény. Slovensko zdolalo Nórsko po veľkej dráme 4:3. Tentoraz si zverenci Craiga Ramsayho poradili s Nemeckom jasným výsledkom 4:0.

PEKING. Slovenskí hokejisti si po dvanástich rokoch vybojovali postup do štvrťfinále olympijského hokejového turnaja . A bolo to dokonca jednoduchšie, ako v pamätnom Vancouvri.

Američania šli do turnaja ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu – zložení z hráčov, ktorí sa v NHL nepresadili, prípadne talentov z univerzít.

To však v žiadnom prípade neposúva Slovákov do pozície favorita. Mladých Američanov neradno podceňovať.

Prečo však máme tendenciu súpera zľahčovať? Traduje sa, že „na Ameriku vedia Slováci zahrať“, prípadne, že ju reprezentujú len „hráči pozbieraní z univerzít a Európy“. Čiastočne je to pravda.

Šancu cíti obranca Martin Gernát: „Videl som duel Američanov s Kanadou a aj tretinu toho s Nemeckom. Majú mladý tím, sú tam rýchli univerzitní hráči, ktorých dopĺňajú top hokejisti z Európy. Takže nás čaká veľmi ťažký súper, veď v tabuľke po základnej časti skončili na prvom mieste. Je to naša životná šanca.“

"Vyzerá to tak, že nám čas 12.10 sedí, zvládli sme oba zápasy. Sme rozbehnutí a musíme si to preniesť aj na zajtrajšok," povedal po skončení duelu s Nemeckom Peter Cehlárik.

Juraj Slafkovský na MS v hokeji do 20 rokov v súboji s Američanom Dominicom Jamesom. (Autor: TASR/AP)

Skúsenosti s viacerými hráčmi USA majú najmä juniori Kňažko, Nemec a Slafkovský, ktorý to zdôraznil v rozhovore.

"Očakávam, že to bude veľmi ťažký zápas. Poznám niekoľko ich hráčov z turnaja MS do 20 rokov. Bude to skvelé opäť si proti ním zahrať," povedal najlepší strelec Slovenska.

Tréner Craig Ramsay už našich proti USA trénoval niekoľkokrát, a to vrátane víťazného súboja pred plnou Steel Arenou počas domáceho šampionátu v roku 2019.