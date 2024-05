Slafkovský sa dnes pripojí k tímu, Ramsay pred MS vyradil päť hráčov (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov odišli podobne ako z minuloročného šampionátu bez medaily, hoci k nej boli opäť veľmi blízko.

Mužstvo s kapitánom Tomášom Pobežalom hrdinsky vzdorovalo severskému favoritovi, dlhé minúty to bola veľká dráma, no napokon so skóre 0:4, pričom prvý gól padol až v 50. minúte.

Hodnotenie kouča Martina Dendisa a kapitána tímu Tomáša Pobežala nájdete v podcaste.

Viac k téme:

Slafkovský príde dnes do Bratislavy

Po prípravnom súboji s Poľskom (6:1) prišlo v kádri slovenskej reprezentácie k najväčšiemu počtu zmien v doterajšej fáze prípravy na MS.

Tréneri vyradili obranné duo Martin Bučko, Patrik Bačik a útočnú trojicu Alex Tamáši, Oliver Okuliar, Andrej Kollár. Na súpisku pribudne až sedem hokejistov.