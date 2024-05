Mladí Slováci vyradili Rusov u nich doma. Z bitkára sa stal policajt a mediálna superstar

BRATISLAVA. Hokejisti Slovenska do 18 rokov dokráčali až do semifinále majstrovstiev sveta, v boji o 3. miesto v nedeľu prehrali so Švédskom.

Najväčší úspech dosiahli ich predchodcovia a krajania v roku 2003.

Nateraz posledná slovenská medaila z majstrovstiev sveta osemnástok má už 21 rokov. Trénerom bol Jindřich Novotný.

Slováci v základnej skupine zdolali Švédsko (4:1), Fínsko (4:3) a Bielorusko (8:2), prehrali iba s USA. Vo štvrťfinále vyradili Česko (2:1) a v semifinále domáce Rusko (2:1) na čele s Alexandrom Ovečkinom a Malkinom.