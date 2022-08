Šťastie, že nik nevypadne. Slováci odohrali najhoršie MS za posledných 15 rokov

Po prehre 3:9 Slováci ešte nevedeli a zrejme ani nečakali, že sa duel Česka s Lotyšskom skončí výhrou outsidera. Stalo sa a majstrovstvá sveta do 20 rokov sa už pre slovenských mladíkov minulosťou. Štvrťfinále si pozrú doma, ak budú mať chuť.

EDMONTON. Bol to zmar. Napriek snahe chýbalo hokejové umenie. Nie, ani zápas proti Fínsku nepriniesol obrat na šampionáte.

Počnúc nezvládnutým záverom zápasu s Čechmi, cez zahanbujúci debakel s Kanadou, neschopnosť vyhrať nad Lotyšmi za tri body až po záverečnú jasnú prehru s Fínskom, Slováci by tento šampionát najradšej vymazali z pamäti.

„Rozhodli o tom naše výkony. Bolo to o nás, nie o súperoch. Hrali sme katastrofálne. V našej hre bolo veľa chýb, ktoré sa na takomto turnaji nemôžu stávať,“ dodal

Najhorší turnaj za pätnásť rokov

Na Slovensku nie sú fanúšikovia koniec v tejto fáze turnaja zvyknutí. Slovenskí reprezentanti nechýbali vo štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov od zavedenia súčasného formátu svetového šampionátu v roku 2014.

Predtým sa zo skupiny nedostávali vždy, no mohol za to fakt, že z piatich mužstiev sa do ďalšej fázy prebojovali len tri. Ostatné hrali o záchranu. Lepší ako štvrtí v skupine boli Slováci naposledy v roku 2015.