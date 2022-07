Definitívne! Slovensko bude na MS do 20 rokov bez Slafkovského, Nemca i Mešára

POPRAD. Slovenská reprezentácia do 20 rokov bude na juniorskom svetovom šampionáte v Kanade definitívne bez Juraja Slafkovského, Šimona Nemca či Filipa Mešára, draftovaných mladíkov na šampionát nepustia ich nové kluby z NHL.

Štart Jedličku nevyzeral nádejne z dôvodu dlhodobej rehabilitácie po zranení kolena, ktoré si privodil ešte v minulosezónnom extraligovom play off. Devätnásťročný útočník však začal s tréningom a po dohode s trénerom Fenešom prišiel do Popradu.

V nasledujúcom týždni absolvuje aj on kemp v zámorí, po ktorom sa pripojí k reprezentácii 2. augusta, v deň jej príletu do Kanady.

Viacerých chlapcov sme museli vyradiť a priznám sa, bolo to jedno z najťažších rozhodovaní v mojej kariére. Z tímu, ktorý sme si vybrali, však cítime obrovskú energiu a chuť uspieť na majstrovstvách sveta," povedal Feneš.

"Nomináciu z prvého kempu sme zúžili, ak počítam aj Šimona Latkóczyho, na 29 mien, ktoré podľa názoru trénerského štábu predstavujú to najlepšie, čo na Slovensku máme k dispozícii vzhľadom na všetky aktuálne okolnosti.

Ďalšou novou tvárou na pondelňajšom zraze bol asistent trénera Scott Moser. Tridsaťtriročný kouč absolvoval so slovenskou juniorskou reprezentáciou aj decembrový šampionát v Kanade.

V pozícii konzultanta sa zameriaval predovšetkým na skauting súperov, ktorí čakali Slovákov v základnej fáze. Na letnom šampionáte už bude riadny asistent hlavného trénera. Moser priletel na Slovensko v nedeľu.

"Veľmi sa teším, že Scott je na Slovensku. Mohol zostať doma v Spojených štátoch a pripojiť sa k nám až po prílete do Kanady, čo by bolo z logistického hľadiska oveľa jednoduchšie. Scott však veľmi chcel priletieť na Slovensko, byť pri zrode finálnej nominácie, zžiť sa s tímom a absolvovať s ním riadne tréningového jednotky. Veľmi si to vážime a tešíme sa na opätovnú spoluprácu s ním," povedal Feneš.