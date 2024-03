So Žilinou by to bolo peklo. Považská Bystrica čakala na úspech takmer dve desaťročia

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Osemnásť rokov čakali na to, že postúpia medzi najlepších štyroch v 1. Slovenskej hokejovej lige. Naposledy sa to Považskej Bystrici podarilo v sezóne 2005/2006. V semifinále potom prehrala s Banskou Bystricou 3:4 na zápasy, pričom viedla už 3:1. "Spomínam si na to, bol som malý chlapec, mal som okolo 12 rokov. So spoluhráčmi sme chodili fandiť. Akoby to bolo včera...," povedal pre Sportnet útočník Považskej Bystrice Ján Zlocha. Po takmer dvoch desaťročiach klub tento úspech zopakoval a postúpil do semifinále SHL, keď zdolal Skalicu 4:1 na zápasy.

"Sme veľmi šťastní, že sme postúpili ďalej. Je to veľký úspech. Je to vďaka tomu, že máme dobre poskladané mužstvo, išli sme si za týmto cieľom od začiatku sezóny," povedal Zlocha. Postup oslavovali len s mierou. "Trochu sme posedeli, bolo nejaké jedlo, prišli poďakovať aj fanúšikovia. Nič sme nepreháňali, lebo chceme ísť ďalej," dodal s úsmevom. Záver im trochu ušiel Považania vstupovali do play-off so zlou bilanciou, keď z posledných siedmich zápasov vyhrali len jeden. Ten posledný prehrali práve v Skalici, s ktorou sa stretli vo vyraďovacej fáze. "My sme mali celú sezónu veľmi dobrú. Nestalo sa, že by sme prehrali veľa zápasov v rade. Záver nám trochu ušiel, tam sme prehrali viac, bola to daň," dodal Zlocha.

Tím pod vedením Jakuba Ručkaya sa však zocelil a nedopustil skoré vypadnutie zo súťaže. "Hoci to stav 4:1 neodzrkadľuje, Skalica má svoju kvalitu, odviedli dobrú prácu. Zvládli sme to bravúrne, chalani boli perfektne pripravení, sústredili sa na veci, ktoré sme sa naučili," okomentoval postup hlavný kouč. Zlocha dodal, že spomienky na posledný zápas so Skalicou ich nezlomili. "V poslednom zápase sme prehrali, no z mužstva to opadlo a vedeli sme, že máme na nich a potvrdili sme to aj na ľade."

Považania odohrali v sezóne o dva duely menej - najskôr im v ich prospech v druhom kole skontumovali zápas v Rimavskej Sobote, neskôr zápas doma proti "béčku" Slovana Bratislava skontumovali v ich neprospech. "Keď sme hrali doma s béčkom Slovana, dopustili sme sa menšej administratívnej chyby, keď jeden hráč nebol prihlásený v systéme. Pritom to bolo tak od začiatku sezóny," vysvetlil.