Považská Bystrica s historickým počinom, Topoľčany si komplikujú sériu

SHL - štvrťfinále

HK 95 Považská Bystrica - HK Skalica 6:2 (3:0, 0:0, 3:2)

Góly: 9. J. Zlocha (L. Ďurkech, Urbánek), 12. Vorona (Tománek, Omelka), 15. Urbánek (J. Zlocha, Tománek), 50. Zaťko, 55. Tománek (Vorona), 60. Rufati – 45. Šandor (Šátek), 54. Šátek (Šandor, Kuba)

Rozhodovali: Korba, Moller – Šoltés, Hanko; strely: 31:27

Vylúčení: 11:6 (navyše: Kočka 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku); presilovky: 2:1; oslabenia: 1:1; 1848 divákov.

Považská Bystrica: Tomek – Omelka, Zaťko, Meszároš, Nahálka, L. Ďurkech, A. Zlocha, Hlinka, Scheuer – Vorona, Jakubec, Tománek – Cíger, Rufati, Lušňák – Urbánek, J. Zlocha, Volko – Zemko, Ligas, Turan

Skalica: Bernát – Ventus, Sloboda, Škápik, Janík, Drápal, Polák, Sakmár, Podolinský – Obdržálek, Jurík, Vybiral – Šandor, Kuba, Šátek – Janáč, Fungáč, Kotvan – Čerhit, Búlik, Kočka

Jakub Ručkay, hlavný tréner HK´95 Považská Bystrica: „Bola to dobrá a veľmi náročná séria. Hoci to stav 4:1 neodzrkadľuje, Skalica má svoju kvalitu, odviedli dobrú prácu. Zvládli sme to bravúrne, chalani boli perfektne pripravení, sústredili sa na veci, ktoré sme sa naučili. Pevne verím, že ešte nejaký jeden krôčik navyše pre Považskú Bystricu spravíme. Je to úspech, no stále ideme ďalej.“

Michal Ružička, hlavný tréner HK Skalica: „Neostáva mi nič iné ako pogratulovať súperovi, zaslúžene postúpil. Žiaľ, najmä počas prvých tretín sa nám stále stávalo, že súper odskočil. Potom hral umne a my sme sa naháňali a nedokázali už nič so zápasom spraviť.“