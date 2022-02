Cehlárika potešil čas duelu proti USA. Zdá sa, že nám sedí, hovorí

PEKING. Úvod štvrtého súboja slovenských hokejistov na ZOH 2022 v Pekingu mal iný obraz ako tie predchádzajúce. Tentokrát sa netlačili dopredu Slováci, ale do súpera sa zahryzli Nemci, ktorí sa snažili už v prvých minútach dostať sa do vedenia. Program, tabuľky, skupiny hokeja na ZOH 2022

Zverenci trénera Craiga Ramsayho dokázali účinne otupiť úvodné ofenzívne snahy súpera, nepustili ho do vyložených šancí a postupne prebrali taktovku. Od polovice prvej tretiny mali lepší pohyb, boli skôr pri odrazených pukoch a dokázali vyhrávať dôležité osobné súboje.

Najdôležitejší zápas "Vybehli na nás a snažili sa hrať do tela. Majú na to typovo vhodných veľkých hráčov, spočiatku sa im tam aj dobre odrážali puky. No my sme si povedali, že musíme hrať zomknutí, piati pri sebe. Keď ide jeden hráč do súboja, druhý mu musí prísť na pomoc, aby zobral puk. Potom sme to začali robiť veľmi dobre," povedal pre TASR Martin Gernát.

Gernát si vo štvrtom zápase otvoril bodový účet ba turnaji. Na výhre sa podieľal dvoma asistenciami. V 12. minúte mal prsty v úvodnom góle Libora Hudáčeka, v 28. po parádnej kombinácii nabil Petrovi Cehlárikovi: "Snažili sme sa hrať rýchly hokej, dostávať sa do šancí. Boli sme silní v ich pásme. Snažili sme sa hrať s pukom, posielať ich na bránku a myslím si, že to rozhodlo zápas."

Utorňajší duel mal prívlastok "najdôležitejší" na turnaji. Rovnaký bude mať aj stredajší súboj, v ktorom Slováci nastúpia o 12.10 miestneho času (5.10 SEČ) proti tímu USA. "Myslím si, že dnes sme boli v prvých dvoch tretinách lepší, no potom to už bolo trošičku rozhádzané, už sme sa snažili viac lietať a útočiť a oni sa z toho dostávali do prečíslení. To si musíme zajtra ustrážiť. Musíme nastúpiť aktívne, rýchlo, byť dobrí v obrannom pásme a silní v útočnom," uviedol Gernát, ktorý si naštudoval hru najbližšieho súpera aj z televízie.

"Videl som duel Američanov s Kanadou a aj tretinu z toho s Nemeckom. Majú mladý tím, sú tam rýchli univerzitní hráči, ktorých dopĺňajú top hokejisti z Európy. Takže nás čaká veľmi ťažký súper, veď v tabuľke po základnej časti skončili na prvom mieste. Je to naša životná šanca," zdôraznil dvadsaťosemročný obranca. Vyhovuje im čas zápasu "Paťo Rybár chytal v prvej tretine výborne, aj keď nás párkrát prečíslili. V druhej sme dokázali nadviazať na naše vedenie. Hrali sme dobre v obrannom pásme a aj v oslabeniach," povedal pre TASR útočník Peter Cehlárik.