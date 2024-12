Vyzeralo to ako rybníkový hokej, vravel Ramsay. Prezradil, čo bolo kľúčom k úspechu

"Zápas miestami vyzeral ako rybníkový hokej. Myslím si, že súper hral veľmi dobre. Hrali rýchlo a mali veľa šancí, no brankár nás podržal a dal nám šancu na úspech.

Kapitánom výberu na treťom reprezentačnom turnaji v sezóne bol Matúš Sukeľ: "Je to super, dodáva nám to sebavedomie, keď sa tie zápasy vyhrávajú. Samozrejme, vždy sa dajú niektoré veci zlepšiť, ale tie víťazstvá sú super."

"Bolo to tesné, oni mali tiež svoje šance. Na konci sme mali príležitosť a podarilo sa nám z nej skórovať. V minulosti sme prehrali veľa zápasov, ktoré sme mali vyhrať. Tentokrát to možno dopadlo opačne."

Veľa z toho zostalo v ich rukách. Robia strašne veľa práce, aby nás na tieto zápasy pripravili. Potom do toho naskočím ja a snažím sa vyladiť pár drobností."

"Myslím si, že je to veľká zábava. Tímy sú pomerne vyrovnané a každý chce vyhrať. Nikto nehrá na istotu alebo opatrne." Sedemdesiattriročný Ramsay sa vyjadri aj k výkonom niektorých hráčov:

Sukeľa prekvapil výkon Nórov: "Boli veľmi nepríjemní, napádali nás, naozaj boli rýchli. Proti Lotyšom to bol zápas hore-dole.

Oba to boli náročné zápasy, takže o to som radšej, že sme ich zvládli. Je super, že vždy prídu nejakí noví chalani, ktorí doteraz nemali šancu. Či už teraz alebo zase možno v tom februárovom termíne."

Dvadsaťosemročný útočník Litvínova vnímal veľmi pozitívne, že ako kapitán mohol prebrať víťaznú trofej: "Ja si to veľmi vážim, keďže to bolo ešte takto doma. Je to veľká česť pre mňa."