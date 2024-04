Slovenskí mladíci dostali krutú lekciu, rovesníci z Fínska nemali zľutovanie

Michal Blanár, tréner SR 16: "Musím uznať, že Fíni boli počas celého zápasu lepší. Boli rýchlejší, silnejší a prevýšili nás v každej jednej individuálnej činnosti. Snažili sme sa im vyrovnať, dokázali sme si vypracovať aj pár šancí, ale nestačilo to. Navyše sme vôbec nepomáhali brankárom, nečistili sme predbránkový priestor, a to sa prejavilo na výsledku. Nechcem sa vyhovárať na to, že sme mali menej priestoru na oddych ako Fíni, do každého duelu musíme nastúpiť pripravení. Potrebujeme sa teraz otriasť z vysokej prehry a do súboja so Švédmi pôjdeme s tým, že chceme vyhrať. Musíme však hrať jednoducho, rýchlo a tímovo."

/zdroj: hockeyslovakia.sk/