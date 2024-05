Budete žiť, ak nájdeme darcu. Keď Holaňa naštvú, spomenie si, ako trpel v Meste nádeje

Testy podstúpili desiatky ľudí – príbuzných, spoluhráčov či fanúšikov, ale nikto nespĺňal prísne kritériá.

Chronická leukémia sa postupne menila na akútnu. Bolo treba čo najskôr pristúpiť k transplantácii. Šťastnú novinu sa dozvedel 4. januára 1996. „Máme pre vás vhodného darcu,“ zvestovali mu.

„Dnes už viem, že darca, ktorého vybrali, sa zhodoval iba v troch číslach zo šiestich. To je päťdesiat percent. Doktor mi neskôr vysvetľoval, že ak by mi to vtedy prezradil, psychicky by som sa zložil. Nedal by som to v hlave.

Prestal by som veriť a bolo by to zlé. Vtedy prišiel za mnou nadšený, že našli darcu, ktorý sa zhoduje na tisíc percent. Vraj je ako môj brat.“