S Fínmi nevyhrali na MS 16 rokov. Slováci môžu prekvapiť, hovoria experti

PORRENTRUY. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa podľa očakávaní dostala do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo svojej vekovej kategórii .

Ak niekto prekvapí, budú to Slováci

Slovákom hrá do karát, že sa nemusia sťahovať do iného mesta. Švajčiari ako domáce mužstvo zostávajú v Bazileji, kde sa stretnú so Švédskom. Fíni, hoci si vybojovali lepšiu východiskovú pozíciu, prídu do Porrentruy.

Zo seniorských kategórií je slovenský fanúšik zvyknutý na to, že s Fínmi sa nevyhráva. História ukazuje, že je tento súper pre Slovákov nepríjemný aj v kategórii do 18 rokov.