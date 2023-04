Utica je ako Detva, usmieva sa Nemec. Má na NHL, ale rád si počká

V prvej sezóne vo farmárskej lige zaznamenal ohromné zlepšenie. Aby napredoval, obetoval pozície, v ktorých sa cítil komfortne. Prinieslo to ovocie. Dnes verí, že by sa uchytil aj v NHL.

Slovenský supertalent svoj prínos pre klub priznáva, ale so všetkou skromnosťou. Najlepší pocit je výhra, na individuálne štatistiky sa nepozerá.

Opäť rozdával prihrávky pri záverečnom vabanku. Mužstvo Utica po jeho akcii opäť vyrovnala a poslala zápas do predĺženia. Kľúčovým hráčom Comets sa v play-off AHL stal ŠIMON NEMEC. Po Lavale trápi v druhom kole Toronto.

Pre Sportnet sa bezprostredne po prvom zápase druhého kola (Utica podľahla Torontu 5:6 po predĺžení) podelil o svoje pocity z play-off, zo sezóny New Jersey, z postupu reprezentácie do 18 rokov do semifinále či zo zvykania si na Severnú Ameriku.