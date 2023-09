Wrightovi dali výnimku. Ak neuspeje na kempe, pošlú ho na farmu

Jedinou cestou, ako sa do AHL dostať skôr, je odohral štyri plné sezóny v CHL. To sa mu síce nepodarilo, ale jedine z toho dôvodu, že sa OHL v sezóne 2020/21 pre pandémiu koronavírusu nehrala. Preto vedenie CHL vyhovelo žiadosti Seattlu a dovolilo Wrightovi pôsobiť medzi profesionálmi.

Sezóna 2022/23 bola pre štvorku draftu 2022 plná cestovania. Odohral 8 zápasov v NHL, 24 v OHL za Windsor a 32 v AHL, z toho 24 v play-off. Zúčastnil sa aj na MS do 20 rokov, kde ako kapitán Kanady vyhral zlato.

Generálny manažér Ron Francis by ho v budúcom ročníku rád videl v prvom tíme Seattlu. "Chystáme sa dať Shaneovi šancu, aby sa dostal do nášho tímu. A ak sa v určitom momente rozhodneme, že sa mu to nepodarilo, potom ho zaradíme do tímu Coachella Valley," povedal pre Seattle Times.