Dvojročné čakanie sa skončilo. Philadelphia Flyers oznámili meno nového kapitána

"Sean Couturier je ideálna voľba na ďalšieho lídra Philadelphie Flyers. Bol tu draftovaný a urobil z Philadelphie svoj domov. Ja osobne som videl jeho vývoj zo zodpovedného útočníka na jedného z najlepších two-way centrov v lige a hráča do play-off," povedal o ňom generálny manažér Daniel Briére.

PHILADELPHIA. Novým kapitánom Philadelphie Flyers sa stal Sean Couturier. Organizácia to oficiálne oznámila v stredu. Jeho asistentmi budú útočníci Travis Konecny a Scott Laughton.

Tridsaťjedenročný rodák z Arizony hráva za "letcov" od sezóny 2011/12. Doposiaľ tu odohral 771 stretnutí so ziskom 493 (191+302) bodov. V roku 2020 sa stal držiteľom Selke Trophy ako najlepší defenzívny útočník v NHL.

"Je to obrovská pocta. Ide o prestížnu organizáciu, preto je to ešte viac špeciálne. Tu mám svoj domov, milujem to tu. Avšak veľa sa toho na mojom prístupe nezmení. Milujem svojich spoluhráčov, spolu sme vyrástli a chcem sa uistiť, že budeme týmto smerom aj pokračovať," vyhlásil Couturier.

Stal sa dvadsiatym kapitánom v dejinách klubu. Posledným bol Claude Giroux, ktorý z Pennsylvánie odišiel v rámci výmeny v marci 2022.