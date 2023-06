Extraliga mi vyhovuje, vraví Kukumberg mladší. Proti otcovi si aj zahral, po zápasoch mu dáva rady

Útočník Roman Kukumberg sa už usadil v mužskom hokeji. V minulej sezóne strelil prvý gól v extralige. Za Slovan skóroval v play-off proti Michalovciam. Syn známeho hokejistu sa od otca veľa učí a to už od malička. „Lákalo ma dokázať minimálne toľko, ako on. Stále to pre mňa bude motivácia,“ hovoril Kukumberg mladší. V rozhovore prezradil, aké to bolo zahrať si proti otcovi, ale aj to, ktorý tím prejavil najväčší záujem a kde by on sám išiel najradšej.

V minulom ročníku ste strávili väčšinu času v Slovane a v Modrých Krídlach, ako sa vám tam hralo?

Stiahnite si unikátnu e-knihu Draft 2023 V tomto texte nájdete aj unikátnu e-knihu Draft 2023 a v nej vyše 100 analytických profilov talentov pred draftom, výnimočné príbehy Samuela Honzeka a Adama Gajana, profil Dalibora Dvorského, 18 rozhovorov, preddraftové rebríčky a mnoho ďalšieho. E-knihu majú k dispozícii všetci predplatitelia Sportnetu. E-knihu k dispozícii na stiahnutie nájdete na konci článku.

Úplný začiatok sezóny sa začal vyvíjať super, cítil som sa dobre. Postupom času to trošku opadlo. Predsa len, začínal som v áčku, potom som išiel do Modrých Krídel a celkom som sa trápil. Ale som veľmi spokojný s tým, ako som túto sezónu zakončil, dostal som príležitosť v A-tíme, za čo som vďačný. Myslím si, že výkony boli fajn, tréneri boli spokojní. Som rád, že som mohol pomôcť tímu a že to takto dopadlo. V play-off ste odohrali šesť zápasov a za Slovan ste strelili gól Michalovciam. Aký to bol pocit? Bol to neskutočný pocit. Hlavne z toho dôvodu, že v sérii sme už prehrávali. Dať gól v prvom striedaní toho zápasu a ešte v Michalovciach bolo úplne super. Bol to môj prvý gól v extralige, veľmi som si to užil.

Zľava Martin Matějíček, Roman Kukumberg, Dominik Petr a Timotej Varga v zápase Slovensko - Česko na MS v hokeji do 18 rokov 2023. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)

Hráte s mužmi. Ako vám tento štýl vyhovuje? Je to náročné? Úprimne, keď sa nad tým zamyslím, viac mi vyhovuje extraliga ako prvá liga. Viac mi sadol štýl hry, lepšie sa mi tam hralo, mal som tam lepšie výkony. Celkovo prísť k mužom bol veľký skok, ale tým, že som bol predtým v projekte do 18 rokov, som bol zvyknutý na to, že tempo je iné a hra je fyzickejšia. Myslím si, že to mi pomohlo k tomu, aby skok do extraligy nebol až taký veľký.

Sledujte draft naživo na Sportnete Aj tento rok vám Sportnet ponúkne živé draftové štúdio, ktorého moderátorom bude redaktor Šimon Čop a jeho hosťami budú skauti Samuel Tirpák a Jakub Hromada. Jeho súčasťou budú okamžité detailné analýzy, dozviete sa zaujímavosti o draftovaných hráčoch či zo zákulisia samotného draftu. Budete môcť sledovať prvé kolo (29. 6. od 1.00 SELČ) aj zvyšok draftu (29. 6. od 17.00 SELČ).