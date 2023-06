Vzor má v českom víťazovi Stanley Cupu. Pekarčík má z rozhovorov so skautmi zimomriavky

Útočník Juraj Pekarčík patrí k vôbec najmladším talentom pre draft 2023. Ak by sa narodil o štyri dni neskôr, na draft by mohol ísť až o rok.

Bola to výborná skúsenosť. Už rok predtým som mal päť štartov, ale tento rok to bolo na väčší úväzok. Dosť som sa od starších chalanov naučil, ako mám pracovať na ľade, čo zlepšiť. Hodnotím to pozitívne, získal som veľa skúseností.

Hralo sa tam výborne, veľká vďaka patrí chalanom, s ktorými som tam hral. Moje aj tímové výkony hodnotím výborne. Škoda, že to tretie miesto nám o trošku ušlo. Nevadí, každý si odniesol niečo do svojej kariéry.

Bolo to náročné hrať viac-menej celý rok medzi mužmi?

Určite áno. Trvalo to adaptovať sa na mužský hokej, je to rýchlejšie, predsa len, je to najvyššia slovenská súťaž. Časom sa to zlepšovalo.