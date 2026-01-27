NHL potrestala hviezdu Pittsburghu. Za úder do hlavy si nezahrá tri zápasy

Bryan Rust
Bryan Rust (Autor: SITA/AP)
TASR|27. jan 2026 o 21:15
Taktiež musí zaplatiť pokutu.

Útočník Pittsburghu Penguins Bryan Rust si v zámorskej hokejovej NHL nezahrá v najbližších troch zápasoch.

Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť ho v utorok potrestalo za jeho zákrok na Brocka Boesera v nedeľnom dueli s Vancouverom Canucks.

Rust v záverečných sekundách stretnutia nešetrne trafil Boesera pravým ramenom do hlavy v momente, keď to jeho súper vôbec nečakal. Ligová disciplinárka to posúdila ako nedovolený úder do hlavy.

VIDEO: Zákrok Rusta na Boesera

Krídelník „tučniakov“ vynechá zápasy s Chicagom, New Yorkom Rangers a Ottawou, do zostavy sa môže vrátiť až v utorok proti New Yorku Islanders.

Okrem stopky mu strhnú z platu 80.078 dolárov, ktoré poputujú do hráčskeho rezervného fondu. Boeser pre zranenie vynechá minimálne týždeň, informovala AP.

