NHL potrestala hviezdu Pittsburghu. Za úder do hlavy si nezahrá tri zápasy

Útočník Pittsburghu Penguins Bryan Rust si v zámorskej hokejovej NHL nezahrá v najbližších troch zápasoch.
Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť ho v utorok potrestalo za jeho zákrok na Brocka Boesera v nedeľnom dueli s Vancouverom Canucks.
Rust v záverečných sekundách stretnutia nešetrne trafil Boesera pravým ramenom do hlavy v momente, keď to jeho súper vôbec nečakal. Ligová disciplinárka to posúdila ako nedovolený úder do hlavy.
VIDEO: Zákrok Rusta na Boesera
Krídelník „tučniakov“ vynechá zápasy s Chicagom, New Yorkom Rangers a Ottawou, do zostavy sa môže vrátiť až v utorok proti New Yorku Islanders.
Okrem stopky mu strhnú z platu 80.078 dolárov, ktoré poputujú do hráčskeho rezervného fondu. Boeser pre zranenie vynechá minimálne týždeň, informovala AP.
