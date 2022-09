Vráťte sa z Ruska, vyzývajú zo zámoria. Mobilizácia sa športovcom nevyhne

WASHINGTON. Hráči zo Severnej Ameriky pôsobiaci v ruskej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) sa dostali do náročnej situácie. Vlády USA a Kanady ich požiadali o odchod z Ruska.

Podľa odborníka na ruský právny systém Williama Pomeranza môže problém pre Američanov či Kanaďanov prísť náhle.

Nič na tom podľa neho nezmení ani prítomnosť hviezdneho Alexandra Ovečkina z Washingtonu Capitals či iných ruských hokejistov v zámorskej NHL.

"Skutočnosť, že Ovečkin je vo Washingtone, podľa mňa nebude mať nijaký vplyv na nejakého kanadského hokejistu, ak sa v krajine rozhodnú, že z neho spravia exemplárny prípad. To, že ruskí hokejisti pôsobia v USA, nemôže zabrániť tomu, aby niekto uviazol v ruskom právnom systéme. Ak sa tak stane, cesta von neexistuje," myslí si Pomeranz.

Športovci sa mobilizácii nevyhnú

Podľa ruského ministra športu Olega Matycina v súvislosti s ohlásenou čiastočnou mobilizáciou nie je možné poskytnúť dodatočné privilégiá pre športovcov.

Ako referuje web matchtv.ru, športovci by sa podľa Matycina mali prezentovať ako "vlastenci podporujúci špeciálnu vojenskú operáciu a prezidenta Vladimira Putina" a zapojiť sa do vojny na Ukrajine, keď to bude potrebné.