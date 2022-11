Rosandič bude hrať debutovo s kapitánskym céčkom. Znamená to pre mňa veľa, hovorí

KREFELD. Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie na Nemeckom pohári ako kapitán Mislav Rosandič, jeho asistenti budú Matúš Sukeľ a Mário Grman.

Dvadsaťsedemročný obranca je najskúsenejší vo výbere trénera Craiga Ramsayho, keď za Slovensko odohral už 56 zápasov a nechýbal ani pri zisku bronzu na ZOH v Pekingu.

Za ním nasleduje útočník Matúš Sukeľ so 45 štartami. "Ubehlo to strašne rýchlo. Príde mi to ako keby som bol včera nováčik a dnes som najstarší. Je to moje prvé ´céčko´ na drese v kariére. Znamená to pre mňa veľa," hovorí Rosandič.