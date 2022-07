Podľa Lintnera je Sýkora v Rangers odsúdený na úspech. Má nadšenie a iskru v očiach

Sledovali ste draft NHL v priamom prenose?

Áno, pozeral som prvé kolo.

Ako ste prežívali prvé dva výbery?

Bol to vzrušujúci zážitok. Samotní hráči boli prekvapení a prežívali to. Aj v nás divákoch to vytvorilo nejakú emóciu. Z tohto pohľadu to bol neopakovateľný moment pre chalanov a pre fanúšikov slovenského hokeja.