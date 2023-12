Pred rokom uvažoval nad koncom kariéry. Mal som ťažšie chvíle, hovorí Ramsayho nováčik

"Hráč stále dúfa, že sa dostane do reprezentácie. Podával som podľa mňa celkom dobré výkony uplynulé dva-tri roky a aj predtým pred zranením. Prišlo to teraz a bolo to pre mňa príjemné prekvapenie," uviedol Bačik.

"Kouč priniesol impulz a viacerí sme to potrebovali. Pomohlo nám to, máme päť výhier za sebou. Verím, že nám reprezentačná pauza pomôže, viacerí si oddýchnu a dajú sa dokopy aj zranení hráči. Potom chceme pokračovať v dobrom hokeji."

"Ak sa dobre ukazovali, majú väčšiu možnosť a tréneri si ich vyberú. Ja už mám 28 rokov a už som to skôr nečakal. Prišla však pozvánka a som za to rád."

V tíme je viacero hráčov z najvyššej súťaže, no podľa Bačika majú šancu dostať sa do mužstva mladší.

"Bolo to celé veľmi rýchle, včera po zápase som dostal telefonát. Veľmi ma to potešilo. Po stretnutí som bol s otcom a mali sme dlhé objatie. Mal som ťažšie chvíle, presne takto pred rokom, keď som si nebol istý, či budem pokračovať v hokeji.

Má svoje kvality, potvrdzoval to aj v uplynulých zápasoch v extralige. Možno už lámal nad sebou palicu, ale je v najlepšom veku a dúfame, že to predá v reprezentácii a bude prínos. Ja o tom nepochybujem."

"Rešpekt pred súperom je tam vždy. Nemyslím si, že by sme ho mali mať príliš veľký, aj keď je to kvalitný tím a potvrdili to medailou na MS. Verím, že máme kvalitu na to, aby sme vyhrali," uviedol Stacha.

Ten sa vyjadril aj k lotyšskému útočníkovi Kasparsovi Daugavinšovi, ktorý pôsobí v Michalovciach: "Je to veľmi skúsený hráč a už v prvom vzájomnom zápase som mal s ním súboj. On je tiež veľmi silový hráč, neuvedomil som si, kto je to a išiel som mu zahrať čisto na telo a len sa okolo mňa obtočil.

Je to pre nás dobre mať takýchto protihráčov v lige, veľa sa dá od nich naučiť. Uvedomil som si, že na neho treba využiť trochu iný typ bránenia."