Do Švédska poslal 42 mailov. Hokej u nás napreduje, tvrdí nový tréner osemnástky

Ponuka ho potešila. Rád by nadviazal na dobrú prácu z posledného šampionátu, kde slovenských mladíkov delilo od bronzovej medaily niekoľko sekúnd.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do osemnásť rokov povedie menej známe meno. MARTIN DENDIS pôsobil od roku 2015 vo Švédsku a vypracoval sa od trénovania detí až k mužom.

Posledné roky spolupracoval s mladým útočníkom Daliborom Dvorským, s ktorým pocestuje na draft do Nashvillu. „Mal by som sedieť pri Daliborových rodičoch,“ upresnil.

Ako ste sa stali novým trénerom hokejovej osemnástky?

Bol som v kontakte so zväzom. Sami si ma vyhliadli. V hre bolo viacero pozícií a nakoniec sa to takto vykryštalizovalo. Následne prišla ponuka. Celé to trvalo približne dva týždne.

Neváhali ste ani chvíľu alebo ste potrebovali čas na rozmyslenie?

Vždy si veci treba premyslieť, pretože v hre je toho viac a zasahuje to aj do iných oblastí ako iba do hokeja. Až potom som sa rozhodol.