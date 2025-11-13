Príklepy z NHL: Keď ho draftovali, jedol hot dog. Chára hral finále NHL, aj keď nemohol hovoriť

BRATISLAVA. Keď Zdeno Chára odchádzal ako tínedžer do zámoria, aby naštartoval svoju hokejovú kariéru, otec Zdeněk mu povedal: „Zdeno, chcem od teba tri veci - Stanley Cup, hetrik a cenu pre najlepšieho obrancu."
Chára junior všetky tri želania splnil. Posledné z nich - výhru v play-off NHL - v roku 2011.
V štvrtej časti rubriky Príklepy z NHL sme sa venovali Zdenovi Chárovi, ktorého v pondelok uviedli do Siene slávy v Toronte.
Napriek tomu, že o bývalom obrancovi už bolo napísané množstvo článkov a zaznelo nespočetne veľa príbehov, prinášame vám tie najdôležitejšie míľniky jeho kariéry.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad najzaujímavejších správ, príbehov a zákulisných informácií z NHL.
Každý týždeň prináša rýchly a trefný súhrn diania v najlepšej hokejovej lige sveta – presne ako dobre mierený príklep.
1. Zdeno Chára sa narodil 18. marca 1977 v Trenčíne. Jeho otec, bývalý československý reprezentant v zápasení čakal, že syn pôjde v otcových šľapajách. Namiesto žinenky si však vybral hokej.
"Keď mal Zdeno osem alebo deväť rokov, išli sme okolo zimného štadióna. Chcel sa tam ísť pozrieť. Keď videl deti na ľade, povedal, že by si to rád vyskúšal. Jeho rovesníci už korčuľovali, vedeli narábať s hokejkou. On sa učil korčuľovať, držal sa mantinelov, ale bol pohyblivý," hovoril v minulosti otec.
2. Do trenčianskej juniorky ho nevzali, pretože bol vysoký a na ľade nemotorný. Trénoval ho otec v domácich podmienkach, na zimák sa chodil učiť korčuľovať v noci potajme. Keď hrával za béčko Trenčína, bol útočník aj obranca. Zaskakoval na poste, kde bolo potrebné.
3. Jeho kariéru výraznou mierou ovplyvnil agent Jaromír Henyš, ktorý mu v sezóne 1995/96 vybavil skúšku v Sparte Praha. Aj tam si spočiatku z neho uťahovali. "Basketbalisti hrajú na Letnej," vypočul si.
V Sparte dostal nový výstroj, dlhšie hokejky a väčšie korčule. Z tých pôvodných sa mu už robili na nohách otlaky, pretože boli o niekoľko čísel menšie.
4. Do roku 1996, keď mal Chára vek spôsobilý na draft do NHL, sa neobjavoval v žiadnych rebríčkoch mladých hokejistov. Vďaka skautovi Karelovi Pavlíkovi sa o neho zaujímal klub New York Islanders. Spolu so švédskym kolegom o Zdenovi nakrútili videokazetu, ako strieľa puky, zašli s ním aj do posilňovne.
Pred draftom v St. Louis absolvoval Chára niekoľko pohovorov, na ktorých musel absolvovať aj Vo2max testy (ukazovateľ výkonnosti športovca).
Chára chcel zástupcov Islanders osloviť, a tak na bežiacom pásme utekal až dovtedy, kým z neho nespadol. O niekoľko minút ho požiadali, aby urobil podobný test výkonnosti (wingate - maximálne intenzívny 30‑sekundový šprint) na bicykli, aj skauti Washingtonu.
Aj ďalšie organizácie od neho chceli, aby robil test výkonnosti, no asistentka, ktorá sprevádzala Cháru, to odmietla. „Bol to masaker," spomínal Chára.
Na drafte si ho nakoniec vybral spomínaný New York Islanders v treťom kole z celkového 56. miesta. Keď zaznelo jeho meno, rýchlo sa upravil, pretože v tom čase jedol hot-dog. Bol totiž veľmi hladný.
5. Prvú sezónu po drafte strávil v juniorskej WHL, kde hrával za klub Prince George Cougars. Klub mu zabezpečil ubytovanie pri jednej z amerických rodín, čo je pri mladých hráčoch bežná prax aj v súčasnosti.
„Keď sezóna skončila, cítil som, že by som mal rodine nejako oplatiť hosťovanie, pretože som u nich zostal aj po sezóne,“ spomínal Chára v minulosti. Ako to vyriešil? „Našiel som si dve práce. V jednej som umýval autá, v druhej som sadil stromčeky a staral sa o záhrady a trávniky.“
6. Prvý zápas v NHL odohral 19. novembra 1997 proti Detroitu. Odohral 7 minút a 3 sekundy. Naskočil na 11 striedaní, pripísal si 2 plusové body. Na drese mal číslo 53. Islanders vyhrali 3:2, jeden gól dal Žigmund Pálffy.
7. Prvý bod zaznamenal v 23. zápase, asistoval proti rivalom z New York Rangers. Premiérový gól dal až 29. januára 1999 proti Phoenix Coyotes.
8. V roku 1999 si na majstrovstvách sveta v Nórsku na seba prvý raz obliekol reprezentačný dres Slovenska. Keby chcel, mohol nastúpiť aj za Česko.
"Tréner Ivan Hlinka by ho bral, ale odmietol som to. Žil som dlhé roky v Trenčíne, moje deti sa tu narodili, Zdeno bol Slovák," spomínal Zdeněk Chára, rodák zo Strakoníc.
V Petrohrade 2000 získalo Slovensko historicky prvú veľkú hokejovú medailu - striebro. Bol pri tom aj mladý obranca. O dvanásť rokov neskôr brali Slováci zo šampionátu rovnaký kov. Chára už korčuľoval v tíme ako kapitán a rešpektovaný líder. Po finále si na seba obliekol dres zosnulého Pavla Demitru, ktorému medailu venoval.
9. Počas draftu 2001 bol z New Yorku vymenený do klubu Ottawa Senators v rámci veľkého trejdu, v ktorom Islanders získali ruského útočníka Alexeja Jašina.
Kým ostatní hrali v lietadle karty, Zdeno sa učil. Počas štvorročnej anabáze v hlavnom meste Kanady vyštudoval finančné plánovanie. Neskôr absolvoval aj štvordňový kurz na Harvardovej univerzite. Venoval sa „biznisu v zábave, médiách a športe“.
Keď si potom už ako 37-ročný natrhol väzy v kolene, opäť sa rozhodol využiť voľný čas na štúdium. Urobil si licenciu na predaj nehnuteľností v štáte Massachusetts.
10. V roku 2006 ho ako voľného hráča angažoval Boston Bruins, kde mu na dres našili kapitánske céčko. Chára žiaril. Štyrikrát si zahral v Zápase hviezd.
11. Na vyhlásení cien NHL 15. júna 2009 si Chára prevzal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu súťaže. Vtedy bol už rešpektovanou osobnosťou ligy. Zaradil sa medzi najlepších.
Po sezóne 2010/11 si prevzal aj Mark Messier Leadership Award, ktorá sa každoročne udeľuje hráčovi, ktorý preukazuje výnimočné vedenie a pozitívny vplyv na tím.
12. V januári 2011 nastrieľal prvý a zároveň jediný hetrik v NHL. Troma gólmi sa podieľal na výhre Bostonu 7:0 nad Carolinou Hurricanes.
13. Ako kapitán priviedol Boston k Stanleyho poháru. Keď ju v roku 2011 zodvihol nad hlavu, najcennejšia hokejová trofej na svete nikdy nebola vyššie. Chára je totiž najvyšším hráčom, ktorý kedy hral v NHL.
Víťazov Stanleyho pohára tradične hostí v Bielom dome americký prezident. "Keď tam boli, Obama Zdenovi povedal, že už vie, kde je Trenčín," vravel Chára senior.
14. Na All-Star Game 2012 v Ottawe vypálil puk rýchlosťou 175 km/h, čím vytvoril stále platný rekord NHL. Nikto v histórii zámorskej profiligy nevystrelil tvrdšiu strelu ako Chára.
15. Do finále o najslávnejšiu klubovú hokejovú trofej dotiahol Bruins aj v rokoch 2013 a 2019. Počas série proti St. Louis pred šiestimi rokmi mu vo štvrtom zápase strela súpera zlomila čeľusť.
„Bol som za ním v nemocnici. Nemohol rozprávať, tak len napísal: Budem hrať," uviedol po rokoch generálny manažér Bostonu Don Sweeney.
Chára do piateho zápasu skutočne nastúpil. V domácej aréne TD Garden ho fanúšikovia vítali ohromným aplauzom.
"Vtedy to nebolo jediné zranenie, ktoré som mal. Mal som poničené rameno a trápil ma aj boľavý lakeť," vymenoval Chára.
"O ňom som sa dozvedel, až keď som išiel na operáciu s čeľusťou. Mal som zranený jeden z nervov, takže to nebolo také bolestivé. Vedel som, že môžem hrať, tak som tomu neprikladal váhu."
16. V roku 2020 odišiel z Bostonu po 14 sezónach. V decembri toho roku uzavrel ročnú zmluvu s Washington Capitals. O rok neskôr sa vrátil do klubu, kde odštartoval zámorskú kariéru - New York Islanders.
17. Vo februári 2022 stanovil rekord v počte odohraných zápasov obrancu v NHL, 1652. štartom prekonal maximum Chrisa Cheliosa. V lige napokon odohral až 1680 zápasov, najviac zo všetkých bekov v histórii. Počas nich nazbieral 680 bodov za 209 a 471 asistencií.
18. Ako spomínal v podcaste Boris a Brambor, po poslednom zápase NHL, v ktorom sa lúčil gólom v záverečnej minúte stretnutia, nevedel zaspať. Do rána si v hlave rekaputiloval svoju kariéru a párkrát si pri tom poplakal.
19. V septembri 2022 vo veku 45 rokov oficiálne ukončil hráčsku kariéru. Podpísal jednodňovú zmluvu s Bostonom, aby sa po 24 sezónach mohol rozlúčiť s hokejom ako člen Bruins.
20. Chára po skončení hokejovej kariéry neodložil tréningový režim, len vymenil korčule za bežecké tenisky. Slovenský „obor" sa naplno ponoril do sveta vytrvalostných športov – má za sebou viacero svetových maratónov aj pretekov série Ironman. "Keď príde do Trenčína, zvykne o piatej ráno plávať vo Váhu," potvrdil jeho otec.
21. V máji 2025 ho uviedli so Siene slávy IIHF, v auguste do Siene slávy slovenského hokeja a v novembri do Hokejovej siene slávy v Toronte.
22. V klube Boston Bruins aktuálne pôsobí ako poradca a mentor pre hokejové operácie.
23. O dva mesiace, 15. januára 2026, bude v Bostone slávnostne vyradené Chárovo číslo 33. V TD Garden bude visieť medzi 24 Terryho O'Reillyho a 77 Raya Bourquea.