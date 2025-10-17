Príklepy z NHL: Čísla legiend sú dávno preč, míľniky Slovákov pôsobia ako drobné

BRATISLAVA. Časy, keď slovenskí hokejisti lámali v NHL rekordy a zbierali zápisy za tisíc zápasov či stovky bodov, sú už minulosťou.
Marián Hossa s 1134 bodmi alebo Zdeno Chára ako obranca s najviac odohranými zápasmi v histórii zanechali stopu, ktorú bude ťažké prekonať. Ich éra patrila medzi najžiarivejšie kapitoly slovenského hokeja v zámorí.
Dnešná generácia Slovákov v NHL má však pred sebou vlastnú cestu. Namiesto legendárnych čísel zatiaľ píše skromnejšie príbehy.
Napriek tomu čaká aj na relatívne chudobnú zostavu slovenských hokejistov zaujímavá sezóna. Aspoň čo sa týka čísel.
Aké míľniky a historické udalosti čakajú Slovákov v aktuálnej sezóne NHL?
1. Slovensko nemá v NHL hráča staršieho ako 30 rokov. Je to vôbec prvýkrát od sezóny 1997/98, vtedy bol najskúsenejší 29-ročný Peter Bondra.
2. Najstarším Slovákom v aktuálnom ročníku je Erik Černák. Toto tvrdenie znie zvláštne najmä preto, že rodák z Košíc oslávil v máji 28 rokov.
Ešte pred ďalšou narodeninovou oslavou by si na svoje konto mohol pripísať dva míľniky. Hoci v úvodných štyroch zápasoch nebodoval, len 14 asistencií ho delí od jubilejnej stovky gólových prihrávok.
Ešte väčší zápis by dosiahol, ak by odohral aspoň 59 zápasov. Stal by sa totiž iba šiestym slovenským obrancom, ktorý sa postavil na 500 zápasov v NHL.
3. Zápasový míľnik má na svojom konte už Martin Fehérváry. Obranca Washingtonu si pripísal 300. štart v NHL hneď v prvom zápase novej sezóny proti Bostonu (1:3).
„Som nesmierne rád, že tu môžem byť. Odohrať 300. zápasov je pre mňa veľká vec a som z toho nadšený," hovoril.
Ak Fehérváry odohrá v tomto ročníku kompletnú sadu zápasov základnej časti, posunie sa na 27. miesto slovenských štatistík.
Vlani si vytvoril osobný rekord v počte bodov (25). Ak by podobný kúsok napodobnil aj teraz, pripísal by si stý bod v kariére.
4. Bodovo najplodnejšiu sezónu zažil minulý rok aj Martin Pospíšil. Ak na ňu dokáže nadviazať čo i len jednou asistenciou či gólom, zaznamená 50. bod.
Najskôr sa ale bude musieť dostať zo zranenia, pre ktoré zatiaľ v novom ročníku neodohral ani jedno stretnutie. Ak sa zotaví čo najskôr, mohol by sa dočkať aj 200. zápasu v profilige. Na tento počin mu chýba odohrať 56 stretnutí.
5. Míľniky má pred sebou aj Juraj Slafkovský. Útočník Montrealu by sa mohol v sezóne opäť dostať na hranicu aspoň 50 bodov, čo by sa mu poradilo tretíkrát za sebou.
Zatiaľ má po štyroch odohraných dueloch na konte iba jeden gól. Ak ich v sezóne strelí aspoň 8, čo je očakávané, zapíše si jubilejný 50. presný zásah.
Na stovku asistencií mu chýba ešte 31 prihrávok, čo vzhľadom na jeho kvality nemusí byť taktiež náročné dosiahnuť.
6. Na métu 100 zápasov by sa mohol v aktuálnom ročníku dostať obranca Šimon Nemec. Ak prirátame aj štyri tohtoročné štarty, na svojom konte má 91 duelov.
Aj keď to nebude pre 21-ročného beka v žiadnom prípade priorita, s určitosťou ho to poteší, pretože to bude znamenať, že je na dobrej ceste odohrať stabilnú sezónu v prvom tíme.
V prípade, že by dokázal získať 25 bodov, pripíše si jubilejnú päťdesiatku. To by však musel mať veľmi vydarený ročník.
7. Slovenských fanúšikov by zaiste potešilo, keby si svoj prvý puk mohol odložiť aj Samuel Honzek. Útočník Calgary odohral v profilige doteraz osem stretnutí bez gólu a zisku bodu.
8. 10. november 2025 a 15. január 2026. To nie sú žiadne míľniky, ale dôležité dátumy, ktoré sa spájajú so Zdenom Chárom.
Začiatkom novembra bývalého kapitána Bostonu uvedú do Siene slávy NHL, na začiatku roka mu zase pod strechu arény v TD Garden vyvesia dres s číslom 33, ktorý si už žiadny iný hráč v organizácii neoblečie.
9. Napriek tomu, že sa Chára nedávno stal novým poradcom a mentorom v Bostone, nebráni mu to pokračovať v kariére vytrvalostného športovca. V nedeľu sa totiž postavil na štart maratónu v Chicagu.
Viac než 42-kilometrovú trať zvládol podľa oficiálnych výsledkov za 3 hodiny 25 minút a 17 sekúnd. Bol to jeho 11. maratón a piaty zo siedmich svetových. Okrem Chicaga sa dvakrát zúčastnil v Bostone, raz v New Yorku, Berlíne a Londýne.
10. Pomerne zaujímavý zápis má za sebou český útočník David Tomášek. Nováčik v drese Edmontonu si odbil debut v NHL. Nebolo by to nič nezvyčajné, keby Tomášek nemal už 29 rokov.
Hneď v prvom zápase bodoval, keď sa efektnou prihrávkou podieľal na 500. góle Leona Draisaitla.
VIDEO: Takto sa užíva debut v NHL
Pri pohľade na historické štatistiky jeho úspech nevyznieva veľmi oslavne. Medzi českými hokejistami sa nevošiel ani do prvej päťky, v NHL totiž debutovali aj po 30-tke. Najstarším z nich bol Václav Nedomanský.
Poradie
Meno
Sezóna
Klub
Koľko mal rokov?
1.
Václav Nedomanský
1977/78
Detroit
33
2.
Ivan Hlinka
1981/82
Vancouver
31
3.
Jiří Bubla
1981/82
Vancouver
31
4.
Jiří Hrdina
1988/89
Calgary
30
5.
Roman Čechmánek
2000/01
Philadelphia
29
6.
David Tomášek
2025/26
Edmonton
29
11. Svetom NHL obletala tento týždeň aj jedna správa s negatívnym podtónom. Kanadský brankár Carter Hart podpísal krátkodobú zmluvu s tímom Vegas Golden Knights.
Stal sa tak prvým z piatich hráčov kanadskej juniorskej reprezentácie z roku 2018, ktorý získal kontrakt v NHL po tom, čo bol oslobodený spod obvinenia zo sexuálneho napadnutia v ostro sledovanom procese.
Hart a ostatní hráči - Michael McLeod, Dillon Dubé, Cal Foote a Alex Formentor - však budú môcť nastúpiť do zápasov až od 1. decembra v súlade s procesom opätovného zaradenia do ligy.
Bývalý brankár Philadelphie bude pravdepodobne jediným hráčom z kauzy, ktorý nastúpi v tejto sezóne v NHL.
12. Poďme na veselšiu nôtu. Fanúšikovia v Salt Lake City zažili ďalší historický moment. Klub Utah Mamooth, ktorý sa v lige s týmto menom prezentuje vôbec prvýkrát (v minulej sezóne sa tím volal Utah HC, pozn. red.), predstavil svojho maskota.
Tusky je svetlomodrý mamut s číslom 00 na drese a do sveta NHL prišiel rozbitím ľadových krýh priamo v aréne Delta Center.
VIDEO: Tusky vstúpil do NHL naozaj štýlovo
Jeho meno je odvodené od anglického slova tusks, čo v preklade znamená kly. Organizácia tak meno maskota spojila so sloganom „Tusks Up", ktorý využíva na sociálnych sieťach.
13. New York Rangers sú prvým tímom v modernej ére NHL, ktorý neskóroval ani v jednom z troch úvodných zápasov nového ročníka.
„Jazdci" postupne prehrali na nulu s Pittsburghom (0:3), s Washingtonom (0:1) a aj s Edmontonom (0:2).
„Ja už neviem, či sa mám smiať, alebo plakať," povedal k negatívnemu rekordu center Mika Zibanejad.
14. Bláznivý zápas zažili v noci na piatok hokejisti Montrealu. Ešte minútu pred koncom duelu prehrávali s Nashvillom 1:2.
Dvadsať sekúnd pred poslednou sirénou ale vyrovnal Cole Caufield, aby v predĺžení mohol rozhodnúť druhým gólom v zápase o výhre 3:2. Jeho víťazný zásah padol v čase 64:57.
Caufieldovi k fantastickému výkonu blahoželal aj samotný majiteľ Canadiens Geoff Molson.
15. Canadiens v tomto týždni odohrali aj prvý domáci zápas, počas ktorého si pripomenuli výnimočného brankára Kena Drydena. Kanadský gólman zomrel na začiatku septembra vo veku 78 rokov.
Dryden vyhral s Montrealom v 70. rokoch šesťkrát Stanley Cup. Päťkrát tiež získal Vezina Trophy, raz Conn Smythe Trophy a Calder Trophy.
VIDEO: V Montreale vedia, ako si uctiť legendy
16. Pri Montreale ešte ostaneme. Pred pár dňami sa klub dohodol s obrancom Laneom Hutsonom na osemročnej zmluve v celkovej hodnote 70,8 milióna dolárov.
Víťaz Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika minulej sezóny si tak priemere prilepší o 8,85 mil. USD ročne.
Podpis Hutsona znamená, že Canadiens majú podpísaných kľúčových hráčov minimálne do roku 2030. Tak sa zdá, že budúcnosť organizácie, ktorej súčasťou je aj Juraj Slafkovský, bude ešte žiarivá.
17. Kapitán hokejistov Chicaga Blackhawks Nick Foligno dostal od klubu povolenie dočasne opustiť tím v dôsledku nepríjemnej udalosti v rodine.
Tridsaťsedemročný Američan chce byť pri svojej 12-ročnej dcére Milane, ktorá podstupuje operáciu súvisiacu s jej vrodenou srdcovou chorobou.
18. Všetci vieme, aké náročné je pre športovcov vrátiť sa medzi elitu po ťažkom zranení. Príkladom môže byť aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Jeden takýto emotívny návrat sa uskutočnil aj v NHL. Jonathan Toews, bývalý kapitán Chicaga, ktorý s klubom získal tri Stanleyho poháre, odohral zápas po 910 dňoch.
Od roku 2020 sa trápil s tzv. syndrómom chronickej imunitnej odpovede, čo v krátkosti znamená, že jeho imunitný systém nefungoval ako by mal.
Posledný zápas v NHL odohral 13. apríla 2023. Odvtedy cestoval po celom svete a hľadal liek, ktorý by mu pomohol. Táto snaha ho doviedla až do Indie, kde absolvoval ajurvédsku detoxikáciu nazývanú Panchakarma.
Po dvoch rokoch sa úplne zdravý a s novou energiou vrátil do NHL, ale už ako člen rodného Winnipegu.
Portál nhl.com po debute za Jets napísal, že „bolo vidno hrdzu, ale určite tam boli stopy po starom Toewsovi, chlapíkovi, ktorý pomohol Blackhawks vyhrať tri Stanleyho poháre".
„Je to ten nový pocit, akoby vás opäť draftovali. Nehral som už pár rokov, takže som naozaj, naozaj šťastný, že môžem mať šancu znova hrať hokej na tejto úrovni, nieto ešte za Winnipeg Jets.„
Návrat Toewsa neunikol ani jeho bývalému spoluhráčovi z Chicaga Mariánovi Hossovi. Na sociálnej sieti Instagram ho pozdravil slovami: „Vitaj späť, legenda.“
19. Zábavný moment sa udial v piatkovom zápase medzi New Jersey a Floridou (3:1). V závere stretnutia si hostia zobrali trénerskú výzvu, či náhodou nestrelili gól. Rozhodcovia po preskúmaní videa presný zásah uznali... Alebo aj nie.
Hlavný arbiter Michael Markovic sa postavil do stredu klziska a najskôr do mikrofónu v hale Prudential Center povedal, že gól uznal, no vzápätí sa okamžite opravil a verdikt zmenil.
Úsmevný okamih, nad ktorým všetci krútili hlavami. Vrátane trénera Floridy Paula Mauricea.
