Postúpi Tatar alebo Halák? Tipujeme výsledky prvého kola play-off

NEW YORK. V noci z pondelka na utorok sa v NHL začne play-off sezóny 2022/23. V bojoch o Stanley Cup sa predstaví šestnásť najlepších mužstiev základnej časti. Z Východnej konferencie postúpili do vyraďovacej fázy Boston, Toronto, Tampa Bay, Carolina, New Jersey, NY Rangers, NY Islanders a Florida. Zo Západnej konferencie sa to podarilo Coloradu, Dallasu, Minnesote, Vegas, Edmontonu, Los Angeles, Seattlu a Winnipegu. V bojoch sa predstavia traja Slováci, všetci z nich na východe. Za Tampu Bay nastúpi Erik Černák, v sérii New Jersey a NY Rangers sa stretnú Tomáš Tatar a Jaroslav Halák.

Postupový kľúč bol rovnaký ako v uplynulých rokoch. Do play-off postúpili prvé tri tímy z každej divízie. Do osmičky doplnili zoznam po dva tímy, ktoré získali tzv. divokú kartu. Redaktori blogu Oh my Hockey sa každoročne púšťajú do predpovedí jednotlivých sérií play-off. V nasledujúcich riadkoch krátko zanalyzujú každú z nich a pokúsia sa správne odhadnúť meno postupujúceho i výsledok, ktorým prejde do ďalšieho kola. Východná konferencia Boston Bruins - Florida Panthers Byť víťazom základnej časti ešte nič nemusí znamenať. Ale byť rekordérom v počte získaných bodov aj výhier? Floridu, ktorá sa do vyraďovacích bojoch dostala po dlhom trápení a z poslednej možnej pozície, čaká súper, ktorého sa desí celá súťaž. Hoci "medvedi" prehrali v základnej časti iba sedemnásť duelov, až dva z nich práve proti Floride. Ich vzájomné skóre je 17:15 pre Bruins, ktorí zo štyroch stretnutí proti Cats zaznamenali päť bodov. Panthers štyri. Najväčšou hviezdou Bostonu je ostrostrelec David Pastrňák, ktorý zakončil ročník so 61 gólmi a 113 bodmi ako druhý najlepší strelec a tretí najproduktívnejší hráč v NHL. Najviac proti Floride ale bodoval Patrice Bergeron s tromi gólmi a troma asistenciami. Najproduktívnejším "panterom" týchto zápasov bol Aleksander Barkov vďaka dvom gólom a štyrom asistenciám.

Šimon Čop: Boston vyhrá 4:1. Viete si predstaviť, že Bruins po tak unikátnej a dominantnej sezóne pobabrú prvú sériu play-off? Zvlášť proti tímu, ktorý nevie, ktorého brankára postaviť, aby ich podržal? Ja skôr nie. "Medvedi" majú exkluzívnu brankársku dvojicu, jedného z najlepších strelcov súčasnosti, kompaktnú obranu a skúsenosti Bergerona či Marchanda. Ak by ich Cats napriek tomu zdolali, písalo by sa o tom týždne, ak nie mesiace. Samuel Grega: Boston vyhrá 4:2. Boston prehral v celej základnej časti len 17 zápasov, z toho dvakrát proti Floride. Práve oni môžu byť pre najlepší tím histórie v základnej časti ťažkým súperom. Cats mali veľmi dobre pokročilé štatistiky a majú dobrú ofenzívu. Pri pohľade na ich nedávno formu s nimi treba počítať, góly strieľať vedia. Otázne je, ako ich podržia brankári a celkovo defenzíva. Tento rok sa ale proti Bostonu neoplatí tipovať, fungujú ako skvelá mašina.

Hokejisti Bostonu Bruins. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

Samuel Tirpák: Boston vyhrá 4:2. Boston ide do play-off s neskutočnou fazónou po historickej základnej časti a verím, že si túto formu udržia aj proti divíznemu rivalovi, ktorý sa dostal do play-off až na poslednú chvíľu, kde ich dotiahol Matthew Tkachuk. U Panthers však vnímame množstvo otáznikov, preto je favoritom Boston. Daniel Vágner: Boston vyhrá 4:1. Po rekordní sezóně Bostonu by pro Bruins měla být tato série jednoznačnou záležitostí, sílu jejich kádru jsme mohli vidět v uplynulých 82 utkáních. Přestože v základní části skončila bilance vzájemných zápasů obou soupeřů nerozhodně, Boston má v play-off mnohem vyšší cíle než je konec v prvním kole. Zato Florida většinu sezóny balancovala na hraně wild card, do play-off jí pomohla až šestizápasová vítězná série před koncem základní části. Desetimiliónový Sergej Bobrovskij sice už jednou v play-off ukázal, že dokáže zavřít branku, problém ale je, že to ukázal pouze jednou. Pokud se Panthers záhadně nezmátoří, víc než jeden vyhraný zápas v sérii jim nedávám.

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning Toronto Maple Leafs a Tampa Bay Lightning sa po roku opäť stretávajú v prvom kole. Skončí sa séria postupov Tampy Bay do finále a prvokolových vypadnutí Toronta? Leafs skončili v základnej časti o jednu pozíciu lepšie, na druhom mieste Atlantickej divízie. Viac sa im darilo aj vo vzájomných stretnutiach. V troch zápasoch stratili iba bod za prehru po predĺžení, Tampa Bay okrem jednej výhry nezískala ani bod a mala negatívne skóre 8:11. Na zápasy proti Tampe Bay má príjemné spomienky najmä William Nylander. Švédsky forvard v nich pozbieral 6 (3+3) bodov. V tíme Lightning sa individualitám veľmi nedarilo, proti Leafs pozbierali po tri body Sergačov a Stamkos. Šimon Čop: Tampa Bay vyhrá 4:3. Som tu jediný, kto si myslí, že Toronto opäť neprelomí sériu porážok v prvom kole a opäť - ako v ostatných piatich rokoch - to bude v poslednom rozhodujúcom zápase. Vlani som "javorovým listom" veril a v prvom kole boli lepší ako "blesky". Napokon zavážil faktor Vasilevskij a fakt, že Tampa Bay vie, ako vyhrať v play-off nehľadiac na to, či hokejovo prevýšia oponenta. Ak Toronto postúpi, nebudem sa čudovať. Ak však Vasilevskij, Point či Kučerov znova prepnú na vyšší level, ako majú vo zvyku, verím, že agóniu fanúšikov Toronta predĺžia.

Samuel Grega: Toronto vyhrá 4:2. Viem, odvážny tip. Toronto predsa cez prvé kolo nepostupuje. Zdá sa, že väčšia istota by bola tipnúť 4:3 pre Tampu. Ale možno teraz je ten čas. Už minulý rok to bolo veľmi tesné. Tampa nemá silu, akou disponovala v minulých rokoch a ich základná časť nijak neohúrila. V ich prípade ale platí, že v play-off je to iný tím. Vasilevskij a spol. vedia súpera frustrovať. V Toronte mali ich štyri najväčšie ofenzívne hviezdy (Marner, Matthews, Nylander a Tavares) bod na zápas a myslím si, že tento rok už konečne postúpia.

Momentka zo súboja Toronto - Tampa Bay. (Autor: TASR/AP)

Samuel Tirpák: Toronto vyhrá 4:2. Repete z posledného roka. Po šiestich škaredých play-off za sebou sa bude Toronto pokúšať o prelomenie kliatby prvého kola a prekonanie démonov, ktoré ich prenasledujú už cez pol dekády. Tampa bude fyzická a bude sa snažiť Toronto doslova zlomiť. Kľúčom podľa mňa bude systémové vytváranie tlaku Toronta v strednom a útočnom pásme. X-faktor bude Ryan O'Reilly. Daniel Vágner: Toronto vyhrá 4:2. O Torontu a prvním kole se toho v posledních letech napsalo víc než dost. Mají letos šanci postoupit? Jistě, že mají. Tampa je sice stále nesmírně těžký soupeř s nestárnoucími hvězdami, jejich vítězné okno se ale pomalu, ale jistě začíná chýlit ke konci. To potvrzuje i trejd Jeannota, za kterého dali Bolts nesmyslně vysokou protihodnotu. Kdy jindy by tedy Maple Leafs měli šokovat než v sérii proti soupeři se sice silným jádrem, ale s vidinou posledních let na výsluní? Jelikož ale Toronto rozhodující zápasy zkrátka a dobře neumí, měli by Lightning porazit dříve jak v sedmém utkání, chtějí-li dokázat, že jejich osa týmu není o nic méně kvalitní.