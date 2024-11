Demitra by mal päťdesiat. Kamarátom prihráva na góly v nebeských arénach

BRATISLAVA. Hokej povýšil na umenie. Jeho paletou bola ľadová plocha, štetcom hokejka a pestrofarebnými obrazmi originálne riešenia herných situácií. Po nich sa brankári neraz smutne pozerali na rozvlnenú sieťku. Poznáme to: kamarát ti prihrávku vráti. Ako šité na Pavla Demitru. S hlavou hore dával puku unikátne myšlienky, za hokejové džentlmenstvo získal individuálne ocenenie Lady Byng Trophy. Slzy a ešte raz slzy V týchto dňoch by sa kreatívny center dožil päťdesiatky. Keď sa v Bratislave plačúc emotívne lúčil so slovenskou reprezentáciou na svetovom šampionáte 2011, sotvakto tušil, že o necelého pol roka sa bude hokejové Slovensko lúčiť s Pavlom Demitrom pri jeho ceste do večnosti. So slzami a žeravou bolesťou v srdciach.

Pripomenieme: siedmy september 2011 sa zapísal čiernymi písmenami do hokejovej histórie. Pri páde lietadla neďaleko Jaroslavľu vyhasli životy tímu Kontinentálnej hokejovej ligy Lokomotivu, medzi nimi i rešpektovanej slovenskej hviezdy.

Pavol Demitra pred MS 1996 vo Viedni. (Autor: ARCHÍV TASR)

„Keď šéf KHL Alexander Medvedev prerušil náš úvodný zápas nového ročníka na ľade obhajcu, tušil som, že sa stalo čosi mimoriadne. Oznámil, že pri leteckej havárii tragicky zahynuli hokejisti Jaroslavľa. Stuhol som, v tej chvíli som si želal jediné: aby medzi nimi nebol Demo. Keď vyšlo najavo, že bol, ostali mi len oči pre plač,“ ťažko hľadal slová Branko Radivojevič, vtedy útočník moskovského Spartaka. Apetít ctižiadostivého mládenca Pôsobivý Demitrov príbeh sa začal tuctovo. Zápasy ako o život na sídliskovom dvore ho posunuli medzi žiakov na dubnický ľad. Netrvalo dlho a medzi rovesníkmi ctižiadostivý mládenec vynikal málovídaným gólovým apetítom. „Nikto nechcel hrať proti Paľovi. Dal tri, štyri, päť gólikov, potom ho stiahli rodičia a keď z balkóna videl, že súper vyrovnal, vrátil sa, šupol ďalšie dva, tri a zasa šiel domov. Jednoducho víťazný typ,“ usmievajú sa v dokumente „38 – Filmová pocta hokejovej legende“ pri spomienke na Demitru jeho kamaráti z dubnického sídliska.

„Nastupovali sme proti sebe už v žiackych súťažiach. On za Dubnicu, ja za Topoľčany. Každý z nás chcel vyhrať. Pamätám si zápas, keď nám Paľo strelil päť gólov. Nie je iný hokejista, s ktorým by sa moja kariéra tak prelínala ako s ním. Potom sme sa, sedemnásťroční mladíci, stretli v Dukle Trenčín. VIDEO: Gólový nájazd Pavla Demitru na ZOH 2010 proti Rusku

Bývali sme spolu v izbe. Aj naša kariéra v NHL mala súbežné paralely, draftovali nás v tom istom roku. Obaja sme hrali za národný tím pri jeho prvej účasti medzi elitou vo Viedni 1996 i na mnohých ďalších podujatiach. Aj pre mňa je ťažké zmieriť sa s tým, že sa už nikdy nestretneme,“ vravel krátko po tragédii Miroslav Šatan. Rozlet v tíme bluesmanov Produktívneho Demitru draftovala Ottawa, avšak veľa príležitostí nedostal, hoci na farmách mal najlepšie štatistiky. Aj pričinením Petra Šťastného siahol po ňom klub St. Louis Blues - a pre obe strany to bola win-win situácia. Osem sezón patril k najlepším hráčom tímu, proti ktorému strelil svoj prvý gól v NHL. „V nijakom inom klube ho tak neuznávali. Bolo to krásne obdobie. Užíval si to,“ uviedla pre médiá manželka Mária. Ani veľká vzdialenosť a odlúčenie neubrali z ich partnerského vzťahu.

„Vedela som, že hrá hokej, ale nič mi to nehovorilo. Naša rodina hokej vôbec nesledovala. Obaja sme boli v rovnakej partii, ale nikdy som sa s ním vážnejšie nebavila. Až kým nás kamarátka nezoznámila na zmrzline. Keď vám niekto sadne, nemusíte ho vidieť ani päť rokov,“ uviedla rodená Bratislavčanka v knižke Demitra 38. Slovenské trio hralo vlastnú partitúru Demitrovu pohodu znásobil príchod kamarátov Michala Handzuša a Ľuba Bartečka. Tréner Joel Quenneville ich dal dohromady a Slovak Pack, ako ich nazývali, si získal rešpekt vysokou produktivitou.

Pavol Demitra v drese St. Louis Blues. (Autor: REUTERS)

Akoby si z nôt loga hrali svoju vlastnú partitúru. Na zisku Prezidentskej trofeje v sezóne 1999/2000 mali výrazný podiel. Demitra bol so 75 bodmi (28+47) najproduktívnejší v tíme, brániaci center Handzuš získal 53 bodov (25+28), Bartečko 39. „Rozumeli sme si na ľade i mimo neho. Niektoré akcie sme zahral takmer naslepo, z gólov sme sa tešili ako malí chlapci,“ pochvaľoval si tvorca hry Demitra spoluprácu s krajanmi. A najmä oni s ním.

„Paľo si ma po príchode do St. Louis vzal pod svoje krídla, neraz ma s Majkou pozývali na večeru. V uvedenej sezóne som strelil v NHL najviac gólov, na čom mal veľkú zásluhu. Vtedy sa v NHL puky nahadzovali na mantinel, no my sme upútali kombinačným hokejom. Neraz sme rozkrútili v súperovej obrane kolotoč, z čoho rezultovali góly neraz do prázdnej bránky,“ spomína Handzuš. Stali sa blízkymi priateľmi, Michal bol Paľovi svedkom na jeho svadbe. Koláčiky zbieral ako na bežiacom páse V marci 2001 klub vymenil Handzuša s Nagyom do Phoenixu za Keitha Tkachuka. „Nebolo mi to po chuti, ale taký je hokejový biznis,“ podotkol Demo. S Keithom si na seba postupne zvykli, utvorili údernú dvojicu.

„Demitra je v nej tanečníkom na ľade (čo sa aj stalo v páre s Mariánom Hossom v jednej krasokorčuliarskej reklame) a Tkachuk hrá na piane,“ objavilo sa v novinách v zámorí. Súhra z ľadu sa preniesla do priateľstva. „Ako malému chlapcovi by mi ani vo sne nenapadlo, že jedným z mojich najbližších priateľov bude niekto zo Slovenska. Hokej mi dal príležitosť stretnúť úžasného človeka. Vedel prihrať spoluhráčovi do šance v momente, keď to nik nečakal,“ povedal Tkachuk pre Pravdu.

Slovákovi dal prezývku Cookie monster. Prečo? „Kanadské body sme volali cookies (koláčiky) a Paľo ich zbieral ako na bežiacom páse. On mi zasa vymyslel prezývku Big Head (veľká hlava). Práve Keith Tkachuk oznámil Márii Demitrovej, že jej manžela uvedú začiatkom tohto roka do hokejovej Siene slávy St. Louis Blues.

Na vyhlásení ankety Zlatý puk v roku 2011. (Autor: TASR)

„Som nadšený, že budem mať v sieni slávy Blues svoje miesto, ale ešte viac z toho, že ma tam uvedú spolu s Pavlom. Bez neho by som v nej nebol,“ podotkol. Radosť z pekných prihrávok Teraz k tým prihrávkam. Stretnutie St. Louis – Los Angeles sa chýlilo ku koncu, stav 3:2. Súper odvolal brankára. Demitra mal sľúbený bonus pol milióna dolárov za dosiahnutie 90 a viac bodov v sezóne. Vo chvíli, keď sa vydal k opustenej bránke Kings, mal 89 bodov. Nevystrelil, lebo vľavo zbadal Scotta Younga. Hranica 25 gólov v sezóne mu zaručovala bonus 300-tisíc dolárov. Demitra mu prihral, Young vystrelil, puk však zblokoval obranca Kings Jaroslav Modrý. „Bol to najväčší prípad nezištnosti, aký som kedy videl. Aj to robí z Demitru fantastického hráča,“ komentoval prípad obranca St. Louis Jamie Rivers. VIDEO: Demitrov gól v extralige proti Slovanu Bratislava

Aj v ruskej tlači sa objavila výčitka, že mohol dať gól, no radšej prihral spoluhráčovi – a ten minul prázdnu bránku. „V zápase proti Čerepovcu sme vysoko viedli, a tak sme hrali pre divákov. Pre mňa je pasia, keď naservírujem spoluhráčom puk do šance. Z peknej prihrávky na gól mám prinajmenej takú radosť, ako z gólu,“ pripomenul Demitra. Darček pre Lucasa Výluky v NHL zarmútili fanúšikov v zámorí, no v sezóne 2004/2005 potešili tých v Európe. Hviezdy ponúkli svoj kumšt doma. O ojedinelú gólovú parádu sa Demitra postaral v zápase proti Slovanu v Bratislave.

Unikol obrancom, zoči-voči brankárovi Rybárovi si puk posunul medzi korčule a čepeľou hokejky spod nohy ho poslal pod hornú žŕdku. V zlomku sekundy sa rozhodol pre extra riešenie. ,,Na tréningoch som to sem-tam skúšal, v majstrovskom zápase mi to vyšlo prvý raz,“ vravel médiám. Pevné nervy a chladnokrvnosť predviedol i v strhujúcej dráme v olympijskom turnaji vo Vancouveri 2010 proti Rusku. O víťazovi rozhodovali samostatné nájazdy. Demitra prvý pokus z pravej strany nepremenil, v šiestej sérii z ľavej strany už áno. Vláčnym pohybom si brankára Bryzgalova potiahol do pravej strany a puk jemným švihom poslal od žŕdky do siete, čo znamenalo postup! Nájazd sa dostal aj na poštovú známku.

S Mariánom Gáboríkom v drese Minnesota Wild v NHL. (Autor: TASR/AP)

Príde? Nepríde? Prišiel, hoci mal zranený palec. Po vypadnutí St. Louis v play off NHL sa Paľo pridal k tímu na MS v Helsinkách 2003. V zápase o bronz proti Česku zvýšil na 4:2. Šatan posunul puk na os klziska voľnému Demitrovi. V nájazde rozpohyboval brankára Vokouna - a puk mu prestrčil medzi nohy. „Bol to jeden z najdôležitejších gólov kariéry, no verím, že podobné ešte dám,“ vravel natešený, keď sa reprezentácia odubytovávala z hotela. Na krku sa mu hompáľala bronzová medaila. „Mám pekný darček pre syna Lucasa,“ tešil sa. V Lokomotive mu hokej opäť chutil Pavla Demitru zaradili na olympijskom turnaji vo Vancouveri 2010 do All Star tímu, no v tamojšom tíme Canuks sa necítil komfortne. Nezhody s trénerom Alainom Vigneaultom vyústili do Slovákovho odchodu z NHL. Po šestnástich sezónach. „Ten človek mi tak znechutil hokej, že sa mi hnusilo hrať pod jeho vedením,“ vysvetľoval médiám.

Z viacerých ponúk si vybral ruský Lokomotiv Jaroslavľ i novú skúsenosť v Kontinentálnej hokejovej lige. „Klub mi vo všetkom vyšiel v ústrety, dohodli sme sa rýchlo,“ zdôraznil tvorivý center. Prvý Demitrov gól v KHL označili médiá za klenot. Fanúšik, ktorý Pavla sprvoti nazval penzistom v domnení, že prišiel do Jaroslavľa za veľkými peniazmi v tichosti dohrať, sa šikovnému Slovákovi verejne ospravedlnil a nazval ho – molodcom. O tom, že si ho vedenie klubu vážilo jeho prístup i výkony, svedčí, že po dvanástich kolách mu predĺžilo zmluvu aj na ďalšiu sezónu... Zahynul na sklonku kariéry Paľo v Lokomotive pookrial, hokejom sa opäť zabával. Až prišiel 7. september 2011 a tá najčiernejšia správa, aká len môže prísť po leteckej havárii. A po nej neskutočná bolesť, nekonečný smútok a žiaľ... Keby predĺženie zmluvy nepodpísal, veď už uvažoval o ukončení kariéry... Na keby sa však nehrá v športe ani v živote.

Rozlúčka s reprezentáciou na MS 2011. (Autor: ARCHÍV SME/VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Vyčítate si s odstupom času, že ste manžela neprehovorili, aby ukončil kariéru? - spýtali sme sa Márii Demitrovej. „Vyčítam si to každý deň, ale zároveň viem, že by som si nikdy nedovolila ukončiť jeho kariéru za neho. Paľko vždy vedel, čo chce a čo nie. Keby už nechcel hrať, tak by jednoducho do Jaroslavľa nešiel, aj keby sme ho prehovárali celá rodina. V týchto veciach bol zasa veľmi rozhodný. Je pravda, že s odstupom času plačem oveľa menej. Tá bolesť v srdci je stále rovnaká. S Paľkovým odchodom sa nikdy nezmierim.“ uviedla. Prepáčte, že sme ho nezachránili V polovici apríla 2012 odohrala slovenská reprezentácia dva zápasy v Jaroslavli. Na priečelí zimného štadióna sa vynímalo smútočné tablo s portrétmi tragicky zosnulých hokejistov.