Šatan uprednostnil hokej pred futbalom, lebo nerád hral v daždi

Je to hráč s najvyšším počtom strelených gólov v slovenskej reprezentácii, majiteľ všetkých štyroch medailí z majstrovstiev sveta a plus bronzu z olympijského turnaja 2022 z Pekingu v pozícii generálneho manažéra reprezentácie a prezidenta zväzu.

V abecedáriu ponúkame 25 odtieňov jubilanta. Jeho bohatá a úspešná kariéra by naplnila aj päťdesiat, viac nedovolil zvolený písmenkový limit. Šírkou záberu ide o najvýraznejšiu osobnosť slovenského hokeja v ére samostatnosti.

Hokejoví majstri sveta z Göteborgu 2002 vekovo oscilujú okolo päťdesiatky. Niektorí ju už oslávili, Miroslav Šatan, rešpektovaný kapitán zlatej generácie, vstupuje do klubu päťdesiatnikov v utorok (narodil sa 22. 10. 1974).

A merika

Do zámoria som odišiel v devätnástich rokoch. Síce neskúsený, ale plný nádejí. Začiatky boli ťažšie aj preto, že som ešte angličtinu neovládal na plynulej úrovni. Bolo to preto náročné, musel som sa postupne prispôsobiť zmenám na ľade i mimo neho. Dnes to hodnotím pozitívne, táto skúsenosť ma pomohla sformovať.

B uffalo

V organizácii Sabres som odohral sedem sezón mojej kariéry. Hodnotím ich ako moje najlepšie hokejové roky, mám na klub a spoluhráčov veľa pekných spomienok. Oživili sa mi na nedávnom štarte nového ročníka NHL v Prahe. Na premiéru novej sezóny ma pozvalo vedenie NHL.