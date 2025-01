Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HC SLOVAN Bratislava a HK 32 Liptovský Mikuláš, ktorý je na programe v rámci 40. kola Tipos extraligy.



HC SLOVAN Bratislava aktuálne okupuje 4. miesto, pričom sa môžu pochváliť 66 bodmi so skóre 127:116. Po troch porážkach v rade zaznamenali víťazstvo nad Popradom 2:1, na ktoré budú chcieť nadviazať aj proti Liptovskému Mikulášu. V posledných dňoch zároveň oznámili viaceré pohyby v v útočných radoch. Mužstvo posilnil 36-ročný Marek Slovák z Nových Zámkov, dvojročné predĺženie zas podpísal Samuel Takáč. Naopak hlavné mesto opúšťa Austin Ortega, ktorý sa rozhodol pre návrat do Nemecka.



HK 32 Liptovský Mikuláš sa za to momentálne nachádza na predposlednom mieste, teda na 11. pozícii so 45 bodovým ziskom a skóre 111:119. Hoci v poslednom vystúpení nestačili na Košice (1:4), z prechádzajúcich piatich vystúpení vyšli až štyrikrát víťazne. O hrozbu z tábora hostí by sa mal starať Marly Quince (17+15) či Max Gerlach (14+16), teda najproduktívnejší hráči Liptovského Mikuláša.