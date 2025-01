ONLINE: HKM Zvolen - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (44. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 44.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Poprad. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen ešte nevzdáva boj o play off. V utorok doma Rytieri zvládli na výbornú ťažký duel proti Žiline a zdolali ju aj tretí krát v sezóne, tentokrát opäť presvedčivo 5:1. Konečne sa na stranu Zvolena priklonilo aj šťastie a výsledkom boli tri veľmi dôležité body. HKM sa ale v tabuľke nikam neposunul, pretože aj jeho priami konkurenti Poprad, Trenčín a Michalovce tiež bodovali. Dnes však má pred sebou Zvolen súpera, ktoré jednoducho potrebuje zdolať za tri body a to minimálne z dvoch dôvodov. Potrebujú sa na Poprad bodovo priblížiť a potrebujú Kamzíkov konečne zdolať, keďže zatiaľ všetky tri duely s nimi zatiaľ prehrali. Podarí sa im to dnes?



Poprad po prehre v Žiline 6:3 v utorok zdolal vysoko oslabené Nové Zámky 12:0 čím vyrovnal rekord extraligy. Kamzíci si teda s chuti zastrieľali, ale niekedy to v hokeji tak býva, že po takomto vydarenom zápase príde bolenie brucha. Poprad ale musí stále hrať a stále bodovať rovnako ako Zvolen, pretože aj na konci tabuľky to je veľmi tesné a v konečnom počítaní môže rozhodovať každý bodík.