Východniarske derby ovládli hokejisti Prešova. Skalica ťahá úžasnú sériu

"Indiáni" neuspeli v treťom zápase z uplynulých piatich, no v tabuľke sú stále tretí s mankom piatich bodov na Skalicu, oproti ktorej odohrali o tri zápasy menej.

Na plný bodový zisk siahali aj Levičania, ktorí však napokon prehrali na ľade Topoľčian 3:4 po samostatných nájazdoch.

Topoľčany sú v tabuľke na šiestej priečke, ktorá by im zaručila priamy postup do play off.

Tipos SHL - 35. kolo

Skalica - Trebišov 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Góly: 37. Šachvorostov (Bíly, Legalin), 41. Urban (Obdržálek, Hujsa), 44. Kotvan (Mikúš, Šátek), 46. Bíly (Šachvorostov, Mikúš) - 51. Komloš (Šuty). Rozhodcovia: Magušin, Mĺkvy - Haringa, Bezák, vylúčení: 3:4 na 2min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1225 divákov.

Žiar nad Hronom - TEBS Bratislava 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Góly: 9. Suľovský (Kuboš, Magdolen), 49. Rajčan (Čulík, Brumerčík) - 15. Fungáč (Uram, Bodnár), 17. Jakubík (Zahradník, Vidovič), 48. Liniajev (Uram), 49. Jakubík (Innanmaa, Včelka), 60. Zahradník (Jakubík, Včelka). Rozhodcovia: Tornay, Staňo - Janiga, Beniač, vylúčení: 2:5 na 2min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 527 divákov