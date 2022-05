Čakajte boj, bitka o Albertu je späť. Nič lepšie v hokeji neexistuje, tvrdí legenda

"Siaha ku generáciám našich rodičov a starých rodičov až do 80. rokov minulého storočia. Je tu hlboko zakorenená a je skvelé, že sa opäť oživí. Mladí ľudia to nikdy nezažili."

"Nič lepšie ako táto séria v hokeji nemôže byť. Myslím si, že je to rovnako skvelé ako hrať vo finále Stanleyho pohára. Bude to séria plná tvrdých súbojov a presne tak by to malo byť," myslí si McDonald, víťaz Stanley Cupu z roku 1989.

Mesto Red Deer leží približne na polceste medzi Calgary a Edmontonom, takže všetky bary a reštaurácie v ňom budú počas série preplnené fanúšikmi oboch tímov. Pomôže to aj miestnej ekonomike, ktorá utrpela obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19. Súboje dvoch rivalov spred viac ako 30 rokov si aj pamätajú členovia Siene slávy NHL, bývalý útočník Calgary Lanny McDonald, a niekdajší brankár Edmontonu Grant Fuhr. Obaja sú rodákmi z Alberty a hrali proti sebe v play off.

"Nie vždy sú najlepší hráči tí, ktorí v kabíne často rozprávajú, ale takí, ktorí vedú svoj tím srdcom a príkladom. On to plní do bodky a berie na seba veľké bremeno. Jeho hra je inšpirujúca pre spoluhráčov, ťahá nás vpred."

Oilers sa však musia popasovať s nepriazňou osudu. Verejnosť už vie o zranení hviezdneho forvarda Leona Draisaitla, ktorý hrá s poraneným členkom, čo brzdí jeho hru.

Skúsený brankár Mike Smith bol tiež jednou z opôr "olejárov". Veterán v sedemzápasovej sérii proti "kráľom" vychytal dve čisté kontá a udržal si 93,8-percentnú úspešnosť zásahov.

"Je to tu témou číslo jeden. V Alberte je veľa vášnivých fanúšikov, či už z tábora Flames alebo Oilers. My, hráči, sa snažíme, aby nás to veľmi neovplyvňovalo. Na štadiónoch je oveľa viac hluku, ale my sa sústredíme na to, aby sme odviedli svoju prácu.

Nezáleží veľmi na tom, proti komu hráme, chceme pokračovať ďalej. Bude to vzrušujúca séria pre celú provinciu a rozhodne to bude zábavné pre divákov," vyhlásil 40-ročný majster sveta aj olympijský víťaz s reprezentáciou Kanady.



V albertskom derby by sa mohol predstaviť aj slovenský útočník v službách Calgary Adam Ružička, ktorý zatiaľ v tomto play-off nedostal šancu hrať.