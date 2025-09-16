V tíme je od januára. Hviezdny Američan bude nosiť v New Yorku kapitánske céčko

Zatiaľ posledný hráč „jazdcov,“ ktorý nosil kapitánske „C,“ bol obranca Jacob Trouba.

NEW YORK. Klub zámorskej NHL New York Rangers vymenoval amerického útočníka J. T. Millera za 29. kapitána v histórii klubu.

Zatiaľ posledný hráč „jazdcov,“ ktorý nosil kapitánske „C,“ bol obranca Jacob Trouba. Toho vedenie klubu vymenilo v decembri 2024 do Anaheimu a odvtedy boli Rangers bez oficiálneho kapitána.

S blížiacim sa začiatkom sezóny 2025/2026 pribúdali špekulácie o najvážnejších adeptoch na uvoľnenú pozíciu kapitána. Okrem Millera sa najčastejšie skloňovalo meno útočníka Vincenta Trochecka.

Jonathan Tanner Miller prišiel do NY Rangers koncom januára 2025 výmenou z Vancouveru Canucks.

V roku 2011 ho draftovali práve Rangers, za ktorých odohral prvých šesť sezón svojej kariéry.

„Od svojho januárového príchodu sa okamžite stal lídrom nášho tímu a ukazuje spôsob, akým sa chceme prezentovať na ľade aj mimo neho.

Sme presvedčení, že bude našu organizáciu príkladne reprezentovať,“ uviedol generálny manažér NY Rangers Chris Drury.

