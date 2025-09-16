V tíme je od januára. Hviezdny Američan bude nosiť v New Yorku kapitánske céčko

NEW YORK. Klub zámorskej NHL New York Rangers vymenoval amerického útočníka J. T. Millera za 29. kapitána v histórii klubu.
Zatiaľ posledný hráč „jazdcov,“ ktorý nosil kapitánske „C,“ bol obranca Jacob Trouba. Toho vedenie klubu vymenilo v decembri 2024 do Anaheimu a odvtedy boli Rangers bez oficiálneho kapitána.
S blížiacim sa začiatkom sezóny 2025/2026 pribúdali špekulácie o najvážnejších adeptoch na uvoľnenú pozíciu kapitána. Okrem Millera sa najčastejšie skloňovalo meno útočníka Vincenta Trochecka.
Jonathan Tanner Miller prišiel do NY Rangers koncom januára 2025 výmenou z Vancouveru Canucks.
V roku 2011 ho draftovali práve Rangers, za ktorých odohral prvých šesť sezón svojej kariéry.
„Od svojho januárového príchodu sa okamžite stal lídrom nášho tímu a ukazuje spôsob, akým sa chceme prezentovať na ľade aj mimo neho.
Sme presvedčení, že bude našu organizáciu príkladne reprezentovať,“ uviedol generálny manažér NY Rangers Chris Drury.