ONLINE: Nemecko - Švédsko dnes LIVE, Hlinka Gretzky Cup 2025 (skupina B)

Nemecko U18 vs. Švédsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025.
Nemecko U18 vs. Švédsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025. (Autor: Sportnet)
11. aug 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025: Nemecko U18 - Švédsko U18.

TRENČÍN. Nemeckí a Švédski hokejisti do 18 rokov dnes odohrajú úvodný zápas skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.

Stretnutie hostí Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne. V skupine B figuruje aj Slovensko, ktoré vstúpi do turnaja večerný duelom s USA.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup 2025 v TV?
ONLINE: Nemecko U18 - Švédsko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, pondelok, Trenčín, LIVE)
11.08.2025 o 15:30
1. kolo

11.08.2025 o 15:30
importantPořadí na minulém turnaji

1. Kanada
2. Česko
3. Švédsko
4. USA
5. Slovensko
6. Německo
7. Finsko
8. Švýcarsko
Já vám přiblížím duel mezi Německem a Švédskem. Ten začíná v pondělí od 15:30. Kdo bude brát tři body, nebo uvidíme prodloužení a případné nájezdy?

Švédi se s Němci na HGC utkali dvakrát. První seznámení přišlo v roce 2021, kde vyhrálo Švédsko jen 5:3. V roce 2023 přehrály tři korunky Němce vysoko 11:1. Švédsko dvě výhry, Němci 2 prohry, lehká matematika.

Na minulém turnaji Švédové podlehli Česku 1:5 v semifinále, avšak získali alespoň bronzové medaile, když porazili USA 6:3.

To Němci na tom byli podstatně hůře, ve skupině skončili na třetím místě, proto se jich semifinále netýkalo, hráli jen o pátou příčku se Slováky a s nimi prohráli 2:5.
Hezký den všem fanouškům hokeje a toho mládežnického obzvlášť. Je srpen a to značí jediné, koná se slavný Hlinka Gretzky Cup. Tentokráte však nebude v Břeclavi, nýbrž v Brně. Hráči pod 18 let se zde utkají o titul toho nejlepšího.

Skupina A

Kanada, Finsko, Česko, Švýcarsko

Skupina B

Švédsko, USA, Slovensko, Německo
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:30.

Reprezentácie

