ONLINE: Nemecko - Švédsko dnes LIVE, Hlinka Gretzky Cup 2025 (skupina B)

TRENČÍN. Nemeckí a Švédski hokejisti do 18 rokov dnes odohrajú úvodný zápas skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Stretnutie hostí Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne. V skupine B figuruje aj Slovensko, ktoré vstúpi do turnaja večerný duelom s USA.
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Nemecko U18 - Švédsko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, pondelok, Trenčín, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Skupina B 2025/2026
11.08.2025 o 15:30
1. kolo
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Pořadí na minulém turnaji
1. Kanada
2. Česko
3. Švédsko
4. USA
5. Slovensko
6. Německo
7. Finsko
8. Švýcarsko
1. Kanada
2. Česko
3. Švédsko
4. USA
5. Slovensko
6. Německo
7. Finsko
8. Švýcarsko
Já vám přiblížím duel mezi Německem a Švédskem. Ten začíná v pondělí od 15:30. Kdo bude brát tři body, nebo uvidíme prodloužení a případné nájezdy?
Švédi se s Němci na HGC utkali dvakrát. První seznámení přišlo v roce 2021, kde vyhrálo Švédsko jen 5:3. V roce 2023 přehrály tři korunky Němce vysoko 11:1. Švédsko dvě výhry, Němci 2 prohry, lehká matematika.
Na minulém turnaji Švédové podlehli Česku 1:5 v semifinále, avšak získali alespoň bronzové medaile, když porazili USA 6:3.
To Němci na tom byli podstatně hůře, ve skupině skončili na třetím místě, proto se jich semifinále netýkalo, hráli jen o pátou příčku se Slováky a s nimi prohráli 2:5.
Švédi se s Němci na HGC utkali dvakrát. První seznámení přišlo v roce 2021, kde vyhrálo Švédsko jen 5:3. V roce 2023 přehrály tři korunky Němce vysoko 11:1. Švédsko dvě výhry, Němci 2 prohry, lehká matematika.
Na minulém turnaji Švédové podlehli Česku 1:5 v semifinále, avšak získali alespoň bronzové medaile, když porazili USA 6:3.
To Němci na tom byli podstatně hůře, ve skupině skončili na třetím místě, proto se jich semifinále netýkalo, hráli jen o pátou příčku se Slováky a s nimi prohráli 2:5.
Hezký den všem fanouškům hokeje a toho mládežnického obzvlášť. Je srpen a to značí jediné, koná se slavný Hlinka Gretzky Cup. Tentokráte však nebude v Břeclavi, nýbrž v Brně. Hráči pod 18 let se zde utkají o titul toho nejlepšího.
Skupina A
Kanada, Finsko, Česko, Švýcarsko
Skupina B
Švédsko, USA, Slovensko, Německo
Skupina A
Kanada, Finsko, Česko, Švýcarsko
Skupina B
Švédsko, USA, Slovensko, Německo
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:30.