Naposledy túto súťaž z Colorada ovládol Čech. MacKinnon je najlepším strelcom základnej časti

Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnon sa stal prvýkrát v kariére najlepším strelcom základnej časti NHL.
V záverečnom zápase proti Vancouveru (2:0) už dostal od trénera Jareda Bednara voľno a na trofej Mauricea „Rocket“ Richarda mu stačilo 53 gólov.
Individuálne ceny si zabezpečili aj brankári Colorada Scott Wedgewood a Mackenzie Blackwood, ktorí sa stali držiteľmi trofeje Williama Jenningsa za najnižší počet inkasovaných gólov.
MacKinnon si vytvoril osobné maximum nielen 53 gólmi. Spoločne s Coleom Caufieldom z Montrealu (51) sa stali jedinými hráčmi, ktorí prekonali 50-gólovú métu.
MacKinnon je prvý hráč Colorada od roku 2003 so ziskom Richardovej trofeje. Pred 23 rokmi ju vybojoval český útočník Milan Hejduk za 50 gólov.
V uplynulej sezóne 2024/2025 bol najlepším strelcom Leon Draisaitl z Edmontonu (52 gólov), pred ním Auston Matthews z Toronta (69).
Aj MacKinnonovi spoluhráči Wedgewood a Blackwood získali prvýkrát individuálne ocenenie.
Obaja splnili podmienku odchytať minimálne 25 zápasov základnej časti a tak sú obaja riadnymi držiteľmi ceny Williama M. Jenningsa pre brankára (resp. brankárov) tímu, ktorý inkasoval najmenej gólov.
Wedgewood potvrdil toto ocenenie čistým kontom proti Seattlu (2:0) v záverečnom zápase základnej časti.
Celkovo nastúpil do 45 zápasov, v ktorých mal 92,1-percentnú úspešnosť zákrokov a inkasoval 86 gólov.
Blackwood mal v 39 dueloch 90,4-precentnú úspešnosť a hráči súpera ho prekonali 90-krát.
V predošlých dvoch sezónach získal Jenningsovu trofej Connor Hellebuyck z Winnipegu.
