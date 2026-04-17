Naposledy túto súťaž z Colorada ovládol Čech. MacKinnon je najlepším strelcom základnej časti

Nathan MacKinnon.
Nathan MacKinnon. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|17. apr 2026 o 09:12
Na trofej Mauricea „Rocket“ Richarda mu stačilo 53 gólov.

Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnon sa stal prvýkrát v kariére najlepším strelcom základnej časti NHL.

V záverečnom zápase proti Vancouveru (2:0) už dostal od trénera Jareda Bednara voľno a na trofej Mauricea „Rocket“ Richarda mu stačilo 53 gólov.

Individuálne ceny si zabezpečili aj brankári Colorada Scott Wedgewood a Mackenzie Blackwood, ktorí sa stali držiteľmi trofeje Williama Jenningsa za najnižší počet inkasovaných gólov.

MacKinnon si vytvoril osobné maximum nielen 53 gólmi. Spoločne s Coleom Caufieldom z Montrealu (51) sa stali jedinými hráčmi, ktorí prekonali 50-gólovú métu.

MacKinnon je prvý hráč Colorada od roku 2003 so ziskom Richardovej trofeje. Pred 23 rokmi ju vybojoval český útočník Milan Hejduk za 50 gólov.

V uplynulej sezóne 2024/2025 bol najlepším strelcom Leon Draisaitl z Edmontonu (52 gólov), pred ním Auston Matthews z Toronta (69).

Aj MacKinnonovi spoluhráči Wedgewood a Blackwood získali prvýkrát individuálne ocenenie.

Obaja splnili podmienku odchytať minimálne 25 zápasov základnej časti a tak sú obaja riadnymi držiteľmi ceny Williama M. Jenningsa pre brankára (resp. brankárov) tímu, ktorý inkasoval najmenej gólov.

Wedgewood potvrdil toto ocenenie čistým kontom proti Seattlu (2:0) v záverečnom zápase základnej časti.

Celkovo nastúpil do 45 zápasov, v ktorých mal 92,1-percentnú úspešnosť zákrokov a inkasoval 86 gólov.

Blackwood mal v 39 dueloch 90,4-precentnú úspešnosť a hráči súpera ho prekonali 90-krát.

V predošlých dvoch sezónach získal Jenningsovu trofej Connor Hellebuyck z Winnipegu.

Momentka zo zápasu Montreal Canadies - Florida Panthers. Juraj Slafkovský strelil gól a pridal asistenciu.
Momentka zo zápasu Montreal Canadies - Florida Panthers. Juraj Slafkovský strelil gól a pridal asistenciu.
